A Diablo harmadosztály végeredménye: 1. Hangover 28 pont, 2. Labdaérzék-Gourdman 22 pont, 3. Ad Pipe Build Kft. 20 pont, 4. DINGÉP 18 pont, 5. Dr Ink Team 16 pont, 6. Ko-Plan Kft. 12 pont, 7. Real Concord 10 pont, 8. Rakéta FC 7 pont, 9 DESE 4 pont, 10. Szöglet FC 4 pont.

A góllövőlista élmezőnye: Kovács Zsolt (Hangover) 16 gól, 2. Pinte Szabolcs (Labdaérzék-Gourdman) 14 gól, 3. Csányi Ádám (Ko-Plan Kft.) 13 gól.

A Varázskép negyedosztály végeredménye: 1. Latinok 25 pont, 2. Időhúzók 25 pont, 3. Egy Láda Sör 21 pont, 4. No Máam 18 pont, 5. Tour-Mix 16 pont, 6. Dortgrund 12 pont, 7 Concreters 12 pont, 8. Jó az X 8 pont, 9. FM Solar Vill 7 pont, 10. Hurkatöltők SE 4 pont, 11. Suhancok 1 pont. A góllövőlista élmezőnye: 1. Szabó Sándor Tamás (Időhúzók) 19 gól, 2. Fekete Roland (Tour-Mix) 15 gól, 3. Nyári Gábor (Suhancok) 13 gól.

Az utolsó fordulót követően pontegyenlőség alakult ki az első és második helyezett Latinok és Időhúzók együttese között, így a versenykiírás szerint rájátszás döntött volna a bajnoki címről.

Mérkőzés-egyeztetési problémák miatt az Időhúzók csapata jelezte a DLSZ versenybizottsága felé, hogy nem kíván élni a lehetőséggel, így az osztály bajnoka a Latinok csapata lett.

A Decathlon Senior osztály végeredménye: 1. Fejó Therm Kft. 41 pont, 2. Bronz Kávézó Dunabiztos 35 pont, 3. ISD Power Kft. 25 pont, 4. A-Sport 13 pont, 5. Egy Láda Sör 1 pont. A góllövőlista élmezőnye: 1. Molnár Tamás (Bronz Kávézó Dunabiztos) 31 gól, 2. Szalai Norbert (ISD Power) 25 pont, 3. Balogh II Péter (Bronz Kávézó Dunabiztos) és Hatvany Attila (Fejó Therm Kft.) 19-19 gól.

A Corso Old Boys osztály végeredménye: 1. Africas Old Boys 57 pont, 2. City Cafe 54 pont, 3. Füredi Panzió Senior 24 pont, 4. Hungária Old Boys 20 pont, 5. Mező 12 pont, 6. Sporik 8 pont. A góllövőlista élmezőnye: 1. Szarka Balázs (City Cafe) 49 gól, 2. Gál Zoltán (Africas Old Boys) 27 gól, 3. Salamon Miklós (Africas Old Boys) és Tóth András (Africas Old Boys) 23-23 gól. Ebben az osztályában az utolsó fordulót követően pontegyenlőség alakult ki az első és második helyezett között, így a rájátszás döntött a bajnoki címről, amelyet az Africas Old Boys gárdája nyert 3–2-re.

A női bajnokság így zárult le: A Carissa női bajnokság végeredménye három kupa forduló (Ádám Anita Emléktorna, Carissa Nőnapi Kupa, AA Mozgásstúdió Kupa) összesítését követően alakult ki: 1. Dunaújváros PASE-Sárkeresztes, 2. Kecskeméti LC, 3. Enying VSE, 4. Kerekegyházi SE, 5. Baracs SE, 6. Kiskunhalas, 7. Előszállás SE, 8-9. Baracska, Kriston SE. A gólkirálynő Szabó Anita (Dunaújváros PASE-Sárkeresztes) lett, aki tizenhatszor volt eredményes a szezon során.