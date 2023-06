A nehéz helyzetbe kerülő, ezért korábbi csapatának keretét szinte kivétel nélkül „szélnek eresztő” Siófok azonban nem. Sőt, némi meglepetésre, a Fejér vármegyei rivális, az Alba Fehérvár kérelmét sem fogadta be első fokon a szövetség. A férfi mezőnyből a Fejér-B.Á.L. Veszprém az, amelyik egyelőre nem kapott élvonalbeli licencet.

Azonban ez még nem jelenti azt, hogy ezen klubok nem lehetnek ott a következő szezonban az NB I-ben. Ugyanis azon sportszervezetek, amelyek kérelmét első fokon az MKSZ elutasította, a döntés ellen június 22-ig fellebbezést nyújthatnak be. Ennek esetén a jogerős döntések várható határideje június 30.

A fehérváriak ezt már korábban meg is tették, mint Balássi Imre, az Alba FKC-t versenyeztető Köfém SC elnöke társlapunknak, a feol.hu-n pénteken elmonda: – Rendben van a klublicencünk. Június másodikán már pótoltuk a hiányzó dokumentumokat, vagyis benyújtottuk a fellebbezést.

A klub első embere hozzátette, hogy a szövetség a május 31-i állapotok szerint döntött a klublicencekről. – Május 31-én tényleg nem volt az Alba FKC-nek klublicensze, azóta ez a helyzet rendeződött. Mivel hivatalból húsz nap a határozathozatalra szabott idő, így csak június 20-a után hirdeti ki az MKSZ az új határozatot.

Amennyiben az NB I-ben a 14 jogot szerzett csapat közül valamelyik nem kapja meg jogerősen a licencet, akkor utána ez a jobbik kiesőre száll, amennyiben van licence. Ha nincs, akkor a rosszabbik kieső, majd a legjobb NB I/B-s nem feljutó helyen végző indulhat. Emiatt fordulhatott elő az, hogy a kiesett NEKA és Érd, továbbá a másodosztályban harmadik helyen végző Szombathely is beadta a kérelmét a női vonalon – mindhárman meg is kapták a lincencet.

Női NB I bajnoki osztály:

Békéscsabai Előre Női Kézilabda Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft. (EUbility Group Békéscsabai ENKSE)

Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft. (Moyra-Budaörs Handball)

DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. (Dunaújvárosi KKA)

Dunakanyar Kézilabda Kft. (Praktiker-Vác)

DVSC Kézilabda Kft. (DVSC Schaeffler)

Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Érd)

FTC Kézilabdasport Nonprofit Kft. (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Győri ETO Kft. (Győri Audi ETO KC)

Kozármisleny Kézilabda Akadémia Kft.

MKC Mosonmagyaróvári Kézilabda Club Kft. (Motherson-Mosonmagyaróvári KC)

MTK Kézilabda Kft. (MTK Budapest)

NEKA Kézilabda Kft. (NEKA)

Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia Sport Kft. (Szombathelyi KKA)

VÁRDA Kézilabda Kft. (Kisvárda Master Good SE)

Vasas Kézilabda Kft. (Vasas SC)

2022–2023-as bajnoki helyezésük alapján az NB I-es szereplésre az alábbi csapatok szereztek jogot:

EUbility Group Békéscsabai ENKSE, Moyra-Budaörs Handball, Dunaújvárosi KKA, Praktiker-Vác, DVSC Schaeffler, FTC-Rail Cargo Hungaria, Győri Audi ETO KC, Kozármisleny Kézilabda Akadémia Kft., Motherson-Mosonmagyaróvári KC, MTK Budapest, Kisvárda Master Good SE, Vasas SC, Siófok KC, Alba Fehérvár KC.