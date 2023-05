Mindkét csapat fájlalhatja a két pont elvesztését. A hazaiak hiába tudták, hogy a képességeik alapján győzniük kellett volna, ha egyszer nem sikerült azt a mérkőzésen bebizonyítani. Ebben szerepet játszhatott az edzőjük, Tóth Árpád betegség miatti távolmaradása is, de leginkább az utóbbi mérkőzéseken rendre fölmerülő hibáik megismétlése miatt érhette őket csalódás. A vendégek pedig könnyen lehet, hogy minden mostani erőfeszítésük ellenére a másodosztályban való bent maradásukat bukták a már majdnem kicsikart pontok elvesztésével.

Dunaújváros Futsal - Tolna-Mözs 3-3 (2-2)

Dunaújváros Futsal: Cseresnyés - Ivacs, Csányi, Szili, Kiss. Csere: Fekete, Villám, Szedmák, Varga, Németh, Paget, Vincze. Megbízott edző: Zemankó Zltán.

Gólszerző: Kiss (9.), Varga (10.), Németh (40.), illetve Laczkó (3.), Ágics (18.), Keszthelyi (31.).

Őszinte férfibeszéd hazai részről a döntetlen után.

Zemankó Zoltán kényszerből vállalta el a hazai csapat edzői feladatát, ő így értékelt: – Sajnos Tóth Árád megbetegedett aznapra, ezért sürgős megoldást kellett találnunk. Nem mondom, hogy az én személyemben a legjobbat, de most ez a lehetőségünk nyílott. Ez egy olyan mérkőzés volt, ahol ha fogalmazhatok úgy, és remélem nem sértem meg az ellenfelet sem, egy seregható csapat volt az ellenfelünk. Akik láthatjuk, az egész bajnokságban szívvel-lélekkel küzdenek. Nem tették ezt a most sem másként. Kontrákra rendezkednek be és utána gyorsan visszaállnak. Van két-három rendkívül gyors szélsőjük, és ehhez nagyon jó kapusteljesítményük. Ezekből a kontrákból tudtak a mai napon is gólokat rúgni. Sajnos hiába birtokoltuk a labdát és támadtuk szinte végig a mérkőzést, ezt sajnos nem sikerült annyi gólra váltani, hogy a miénk legyen a három pont. Ha azt nézzük, három perccel a cége előtt még ők vezettek, akkor bizony ezzel az eredménnyel is elégedettnek kell lennünk. Gólokkal kellett volna nyernünk, de Varga kiállítása megpecsételte a sorsunkat.

Németh Tamás beteljesítette a csapata álmát, az utolsó perben mentette meg az egyik pontot! -Ezt a mérkőzést tekintve mindennek vége lett volna, ha kimarad ez a helyzet is. Szerencsére egy rosszul eltalált lövést váltottam gólra, így szereztük meg az egyik pontot. Elismerem, hogy ebben a mérkőzésben sokkal több volt. Két nagyon rossz meccs áll mögöttünk. A Szigetszentmiklós ellenit is annak érzem. Azt gondolom, hogy egy kicsit kezdünk elfáradni és a létszámot tekintve, el is fogyni. Betegségek, sérülések, és most ez a kiállítás is gyengített bennünket. A bírói ítéletekről nem nyilatkozok, mert egyszer így, máskor úgy döntenek. Az biztos, nem esett jól a csapatunknak.

Csányi Dávid visszatért a sérüléséből. - Szerencsére ez megtörtént, de elismerem, még nem száz százalékos a teljesítményem. Úgy beszéltem meg az edzőnkkel, hogy jövök és megpróbálok segíteni. Annyit vállaltam, amire a sérülés kiújulásának veszélye nélkül képes voltam. Sajnos a meccs nem úgy alakult, ahogy szerettük volna. A félidei döntetlen után úgy jöttünk ki a második félidőre, hogy megnyerjük a mérkőzést. Ez egy nem várt terhet pakolt ránk, s emiatt átváltottunk egy nekünk kellemetlen görcsös játékra. Nem ültek a dolgaink és ehhez szenzációs kapusteljesítménnyel is találkoztunk az ellenfelünknél. Szerencsére a végén megmentettük az egy pontot, azt gondolom, hogy igazságos eredmény született.

Ágics Pétertől, az alsóház legkeményebb harcosainak, a Tolna-Mözs játékosedzőjétől ezt is hallottuk a pontszerzés után: - Köszönjük az elismerést, de a szerény eredményeink egyik oka, hogy a mérkőzésekre nem tudtunk mindig a legjobb összeállítással kiállni, másrészt sokan nagyon fiatalok és ezért a rutin még hiányzik belőlük. Például az ilyen mérkőzéseken, mint a Dunaújváros ellenin, nagyon nagy szükség lett volna rá, hiszen az utolsó egy percben még vezettünk. A kontrasztos teljesítményünk abból is kialakulhatott, néha a sok fiatal egyszerre kapja el a fonalat és nagyot mennek, máskor ez nem sikerül.

Az Érd - Tihany és a Szigetszentmiklós - Hidegkúti SC mérkőzéseket hétfőn este rendezik meg.

Az állás M. Gy. D. V. LG. KG. GK. P. Megjegyzés 1. DUNAÚJVÁROS FUTSAL 6 3 2 1 29 18 11 18 Hozott pont: 7 2. TIHANYI FC 5 4 0 1 23 11 12 17 Hozott pont: 5 3. KISÉP FUTSAL SZIGETSZENTMIKLÓS 5 4 0 1 24 16 8 14 Hozott pont: 2 4. 2F-BAU TOLNA-MÖZS 6 1 2 3 28 34 -6 8 Hozott pont: 3 5. ASTERIX ÉRD 5 1 1 3 18 24 -6 8 Hozott pont: 4 6. HIDEGKÚTI SC 5 0 1 4 18 37 -19 2 Hozott pont: 1

További futsal hírek