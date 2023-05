Egy végtelenül szerény, példa értékűen alázatos, kiváló jégkorongozó vonult most vissza, méghozzá igazán stílszerűen, hiszen a világ legjobb válogatottja, Kanada ellen lépett jégre utoljára, igaz, már civilben. - írja a Pesti Srácok.

Dunaújvárosban kezdte

A Vas-család gyermekei a sport bűvöletében éltek, és Dunaújvárosban hamar a jégpályán találták magukat. A dunaújvárosi – akkor még nyitott – jégpálya világviszonylatban is egyedülálló tulajdonsággal rendelkezett: a közeli vasműből olykor levegőbe kerülő finomszemcsés vaspor nem egyszer rózsaszínesre változtatta a jég színét. Ez sem tartotta azonban vissza a magyar jégkorong megújításának apostolát, Kercsó Árpádot, hogy szívvel-lélekkel és a rá jellemző kemény kézzel dolgozzon, és klasszisok egész sorát nevelje ki a magyar hoki számára.

Svédországba igazolt

Vas János a sok ügyes Kercsó-bébi között is kiugróan tehetségesnek bizonyult, hiszen még ifjúsági korú játékosként Svédországba hívták játszani. Malmöben járta végig a szamárlétrát és olyannyira megállta a helyét, hogy 2002-ben, mindössze 18 éves korában draftolta őt egy NHL-es csapat, mégpedig az akkortájt virágkorát élő, 1999-ben NHL-címet is nyerő Dallas Stars. A texasi gárda a játékosbörze második körének harminckettedik helyén lefoglalta a magyar balszélső játékjogát. Ilyen csoda magyar játékossal nemigen történt korábban, csupán Gröschl Tamás (1999 – Edmonton) és Szuper Levente (2000 – Calgary) lett Vas János előtt kiválasztva az NHL hivatalos draftján.

A magyar válogatott tagja lett

Ekkor már túl volt a felnőtt válogatottban való debütálásán (2001) is, amelynek egészen tavalyig állandó tagja volt és maradt. Miután éppen ez a két évtized tekinthető a magyar jégkorongsport felemelkedő korszakának, elmondható, hogy – társaival együtt – Vas Jankó valamennyi emlékezetes sikerben oroszlánrészt vállalt. A tizenhat világbajnokság között, amelyen küzdött a válogatott sikeréért, ott van a feledhetetlen szapporói diadal, az első A-csoportos vb-szereplés, valamint Krakkó és Ljubljana csodája is. Mivel a szapporói hősök közül már csak egyedül Vas János volt ott a tavalyi, ljubljanai feljutás alkalmával, így – igazi sporttörténelmet írva – ő az egyedüli magyar jégkorongozó, aki háromszor is kivívta az A-csoportba jutást.

Amint azt a tavaly májusi interjújában is nyilatkozta, csak a válogatottól vonult vissza, klubjában, a DVTK-ban még továbbra is szerepet vállalt. Túlzás nélkül kijelenthető, hogy tudása lényegében semmit nem kopott, hiszen az Erste Ligában pont/meccs átlaggal zárt, amellyel csapata második legeredményesebb játékosa lett. Mindezek fényében némileg meglepő volt a napokban tett bejelentése, miszerint végérvényesen, immáron klubszinten is befejezi a játékot.

Búcsú Kanada ellen

Hivatalos búcsúztatása a tegnap lejátszott Magyarország-Kanada mérkőzésen került sor, ahol az MVM Dome közel tizenötezres publikuma vastapssal honorálta mindazt, amit Jankó a százhetvenegy válogatottsága alkalmával produkált.