A Dragon tizennégy versenyzővel, hét korosztályban nevezett a bajnokságra, amelyről az egyesület elnöke, Tóth Edit számolt be.

– Minden ifjúsági sportolónknak biztosítottuk a lehetőséget a részvételre, de csak három fő merte bevállalni ezt a tipikusan más, egyéni versenyzést. Ebben a számban való indulás gyakorlatot igényel, hiszen egyénileg kell megmutatni, mire képes a versenyző, az a lényeg, hogy milyen időket tudnak felmutatni. Végül két ifjúsági sportolót neveztünk az U18-as és egyet az U24-es korosztályban. 150 méteren Biró Vivien futamgyőzelemmel aranyérmet szerzett, Wizner Dávid pedig hatodik helyezett lett. Lakatos Adélnak az U24-es korosztályban sajnos nem sikerült a nagydöntőbe jutnia. 1500 méteren Biró Vivien ismét első, Lakatos Adél tizedik, Wizner Dávid nyolcadik helyezett lett. A 40-76 éves, szenior korú sportolóink a borzalmas időjárás ellenére keményen helyt álltak. 150 méteren a férfiak közül a szenior C férfi kategóriában Körmendi László aranyérmet harcolt ki. A szenior B női kategóriában jómagam a döntőben ezüstérmes lettem. 1500 méteren is kivettük a részünket az éremgyűjtésből, hiszen két dobogós helyezés is született. A szenior B kategóriában Horváth Attila bronz­érmet szerzett, továbbá szenior C-ben Körmendi László is a dobogó harmadik fokára állhatott fel – ismertette Tóth Edit a részleteket.

A további helyezések. Szenior B női 1500 méter Tóth Edit 4., szenior A férfi kategória Lakatos Viktor 10. és Bíró László 11., szenior B férfiben Illés Zsolt 20., dr. Rubics László 26., Szabó András 30., szenior C férfi kategóriában Varga Béla 7., Kállay Kristóf 9., Kótai Ferenc 14.

A rajthoz állt dunaújvárosi sportolók névsora: Biró László, Biró Vivien, Horváth Attila, Illés Zsolt, Kállay Kristóf, Kótai Ferenc, Körmendi László, Lakatos Adél, Lakatos Viktor, dr. Rubics László, Szabó András, Tóth Edit, Varga Béla, Wizner Dávid.