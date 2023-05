Az említett tehetségek közül az egyik a 2002-es születésű Somogyvári Lili, aki a klub saját nevelésű játékosa. A mindig vidám és mosolygós hölgynek most még inkább van erre oka, hiszen a remények szerint összesen két lépésre vannak a bajnoki címtől.

– A szezonban nem egy csodát véghez vittünk már, az is az, hogy a fináléba kerültünk, de ezzel nem szeretnénk megelégedni. Az pedig már csak plusz, hogy két vidéki klub vívja a finálét, amire igen régen volt példa. A másik elődöntőből, a két csapat kerete alapján előzetesen nem gondoltam, hogy az Eger kerül ki győztesen, de a mutatott játéka alapján megérdemelten lett döntős – mondta, majd hozzátette, amíg megtudták ki vár rájuk, a saját játékukat gyakorolták, és a hiányosságokat próbálták javítani, ezen volt a hangsúly. Csütörtöktől pedig az Egerre is elkezdtek speciálisan készülni.

– Úgy gondolom, ha csapatkén állunk helyt és úgy játszunk, mint az elődöntőben, amikor szinte áttörhetetlen falat húztunk a kapu elé, és egymás támaszai vagyunk, akkor nagy baj nem lehet. Természetesen győzni szeretnénk, de ha mindent beleadunk csapatként és mégsem elég hozzá, akkor viszont nem lehet hiányérzetünk. Ám erre nem gondolunk, csakis arra, hogy a saját feladatát mindenki a lehető legjobban megoldja, ami az együttest végső sikerre vezetheti.

A fiatal pólós szerint az nem teher, hanem kiváltság, hogy a pályaelőny nálunk van, és itthon kezdik az egyik fél második sikeréig tartó párharcot.

– Az itthoni fantasztikus közönségünk előtt és környezetben kezdeni a döntőt, az bizony nagy erőt adhat szombatra. Az legyen a legkisebb probléma, ha minden jól alakul, akkor idegenben lehet majd ünnepelni.

Ami pedig az ellenfelet illeti, tavaly az Eger a Magyar Kupa döntőjében borsot tört az újvárosiak orra alá váratlan győzelmével. Erre is jól emlékeznek.

– Ami a kupán előfordult, abból tanulnunk kell, és nem szabad egyáltalán elbízni magunkat. Az elődöntőkön is kiderült, az a csapat nyert, amelyik jobban akarta a sikert. Az Eger elleni alapszakasz-meccsekből se induljunk ki, amikor az egyik meccset ők, a másikat mi nyertük meg. Most itt mindenki foggal-körömmel fog küzdeni, élet-halál harc lesz a vízben, mert nyilván, riválisunkat is nagyon motiválja a bajnoki cím lehetősége. A meccs végén sokat fog számítani, hogy kinek marad több oxigén molekulája és tud jobb döntést hozni, ilyen apróságok dönthetnek – tette hozzá.

Somogyvári Lili

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő



Somogyvári Lilinek felvetettük, belegondolt-e, hogy kilenc éves volt, amikor a DFVE utoljára bajnoki címet ünnepelhetett, most pedig részese lehet ennek a nagy sikernek.

– Először nehéz volt helyrerakni magamban, hogy én ennek a csapatnak a tagja lehetek, miközben sokan álmodoznak arról, hogy akár csak a kispadon ülhessenek. Ezt idézőjelben egy egyszeri esélynek gondolom, amivel élni szeretnék és bizonyítani. Senki nem gondolta volna, hova jutunk, nagy forgatókönyvíró a sors, aminek ezt a fejezetét most happy enddel szeretnénk lezárni.

Sümegi Nóra szintén saját nevelésű vízilabdázó, a 2003-as születésű lány mostanra a kezdő csapat tagja lett.

– A szezon előtt el nem képzeltem volna, hogy idáig eljutunk, izgalmas volt, hogy nem is tudtuk, mibe vágunk bele, de úgy összeállt a csapat, itt kötöttünk ki. A másik ágon a Fradit gondoltam esélyesebbnek, de az Eger nagyon összekovácsolódott. Ennek ellenére remélem, felszívjuk magunkat annyira, nem is lesz kérdés szombaton a győzelmünk. Szerencsére nem vagyok az a nagyon izgulós, de most azért hihetetlen belegondolni, mindjárt vége a szezonnak, de leginkább abba, mi játsszuk a döntőt. Nagyon várom a meccset és a csapat is, de biztos vagyok benne, végig nyugodtak tudunk maradni – mondta.

Sümegi Nóra közölte, szinte még mindig hihetetlen számára, hogy tavaly még az ifiben szerepelt, most pedig Mihók Attila megtiszteli azzal, hogy kezdő, és sok lehetőséget kap tőle. Ezt nem tudja eléggé megköszönni neki, és igyekszik élni a lehetőséggel.

– Egyébként az nagyon jó, hogy nem egyemberes a csapatunk, mindig van, aki a hátára veszi, ha a másiknak nem megy. Csodálatos, hogy a válogatottjaink mögül, ha kell, előlépnek a fiataljaink, például az UVSE ellen Dobi Dorina, aki hat gólt lőtt. S az is biztos, a kispadon is olyan társak ülnek egytől-egyig, akik, ha bejönnek, meg tudják oldani a feladatukat, így állunk elébe a kiállításoknak is, amiből biztosan sok ez lesz, parázs csatát várok.

2011-ből milyen emlékei vannak Sümegi Nórának – szegeztük neki a kérdést. – Hú, nagyon nincsenek, nyolcéves voltam, de tudom, akkor nyertünk utoljára bajnokságot. Nagyon remélem, most újra sikerül, amivel már maradandó emléket tudok szerezni magamnak és nagyon sok embernek, akik értünk szorítanak.

A lányok tűzbe mennek egymásért

Sorozatban ötödik bajnoki döntőjére készül Mihók Attila csapata, az előző négy alkalommal a rendre győztes UVSE ellen játszottak, most kilenc év után újra vidéki finálé jön. A DFVE számára egy újabb lehetőség kínálkozik, hogy lezárja az elmúlt időszak ezüstkorszakát. Valljuk be, nem sokan fogadtak volna a szezon előtt arra, milyen eredményeket ér el az együttes. Mindezt egy olyan csapattal, amelyben a négy rutinos válogatott mellett csupa tehetséges, sikeréhes fiatal szerepel, közülük sokaknak ez az első ob I-es szezonja. Ennek ellenére immár sokadjára írt csodát ez az egymásért tűzbe menő, a vízben meghalni képes társaság.

Ellenfélnéző

A dr. Sike József vezette Eger negyedik lett az alapszakaszban, az elődöntőben a toronymagasan esélyesnek tartott Fradit 2–1-es összesítéssel búcsúztatta. Keretében ott van a válogatott Szilágyi Dorottya és Parces Rebecca, az Európa-bajnok Czigány Dóra, a korábbi újvárosi Kiss Alexandra és Szellák Csenge is.