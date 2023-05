Az e heti – szintén szegedi – világkupa szempontjából sorsdöntő válogató és tájékoztató verseny péntektől vasárnapig tartott, férfi C-2 500 méteren a Korisánszky Dávid, Fekete Ádám alkotta duó ért be elsőként. A páros a DKSE kiválósága, Hajdu Jonatán betegségét követően térdelt össze – a helyére ugrott be Korisánszky – győzelmüknek köszönhetően a jövő heti világkupán is bizonyíthatnak.

Mögöttük Fejes Dániel és Kollár Kristóf ért be a célba, a bronzérmet pedig nyolc század hátránnyal a DKSE másik élversenyzője, Slihoczki Ádám és Koczkás Dávid (Merkapt-Mekler László SE) szerezte meg.

– Örülök, hogy végre tudtunk mások ellen is versenyezni, az volt a célunk, hogy győzzünk, ez viszont kevés lesz a világkupára, úgyhogy a következő egy hétben még nagyon sokat kell dolgoznunk – idézte a szövetség tájékoztatója az UTE kenusát, Fekete Ádámot, aki kitért Hajdu Jonatánra is.

– Az elmúlt egy évet elég nehezen viseltem ilyen szempontól, hol én, hol Jonatán volt koronavírusos vagy beteg, nagyon nehéz volt így bármit is tervezni. Az, hogy veszélybe került a kvóta, eléggé letört eleinte, de az elmúlt egy hónapban a semmiből felépítettük ezt a párost, Martinkó Gábor valami elképesztő munkát végzett, nagyon sokat köszönhetünk neki. Hétről hétre érezhető volt a fejlődés, ami ma be is bizonyult, hiszen válogatót tudtunk nyerni. Innentől kezdve csak az számít, hogy kvótát szerezzünk, és ezért mindent meg fogunk tenni mindhárman – mondta.

Ami a többi DKSE indulót illeti, vasárnap délelőtt K-1 200 méteren Szellák Szabina Kiskó Réka és Sólyom Dóra mögött a harmadik lett, de csak hajszállal maradt le az ezüstéremről. C-2 1000 férfi ifi U17-18-as korosztályban Tóth Bence Véber Áronnal (Kovács Katalin Akadémia) ötödik.

A válogató a vasárnap délutáni programmal zárult, amit az időjárási körülmények miatt egy időre fel kellett függeszteni. Ezek során a C-2 500 méter döntőjében volt érdekelt a Tóth, Véber páros, C-1 1000 méteren Slihoczki, illetve a K-1 500 U23 előfutamaiban Éberhardt Richárd. A DKSE-t még Katona Benedek (ifi), Kiss Levente (ifi), Varga Gábor (ifi) és Slihoczki Dániel (ifi) képviselte a megmérettetésen.