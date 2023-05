Kiskunfélegyházán nemzetközi szabadfogású versenyt rendeztek, amelyre háromszázan neveztek. A DKSE-t fiókszakosztálya, az Enying VSE képviselte öt fiatallal, akik mindegyike dobogós hellyel zárta a megmérettetést.

Gyermek II., 29. kg: 2. Miklósics Ákos. Gyermek I., 25 kg: 2. Erdősi Krisztofer. Diák II., 32 kg: 3. Kovács Kornél. Diák I., 54 kg: 3. Erdősi Adrián. U15, +85 kg: 3. Veréb Dávid.

A Kiskunfélegyházán szerepelt csapat, balról Erdősi Krisztofer, Piros Tibor edző, Kovács Kornél, Miklósics Ákos, Erdősi Adrián, Veréb Dávid

Forrás: DKSE

Ugyanekkor Horvátországban, Pulában egy nemzetközi meghívásos versenyen szerepelt a klub fiókszakosztályaival – Gurics György BDSE, Enying VSE – közösen. Tombor István vezetőedző tájékoztatása szerint a tavalyihoz viszonyítva, az idei torna is nagyon színvonalas volt. Erejét bizonyítja, hogy a három korosztályban 350 fiatal mérhette össze tudását, hét országból 39 klub színeiben.

– Összesen kilenc versenyzőnk próbálta ki magát, heten a diák és ketten a serdülő korcsoportban. Ezek a versenyzők a hazai mezőnyben már bizonyítottak, ezzel érdemelték ki, hogy nemzetközi tornán is számot adhassanak tudásukról. Az idei évben, sajnos senkinek sem sikerült aranyérmet nyernie, de heten pontszerző helyen zártak. A 30 kg-osok mezőnyében induló Rafael Krisztián jutott a legtovább. Három győzelmet követően, csak a döntőben tudta egy cseh fiú megállítani. A dobogó harmadik fokára négyen is felállhattak. Tombor Benedek 35, Garbacz Bence 45, Fekete Csanád 59, Zámbó Gergő 75 kg-ok között. Ötödik helyen zárta a napot Csőregi Zalán és Fekete Csaba. Helyezés nélkül zárt Kaszala Máté és Fierpasz András. A verseny végét követően a lehetőséget kihasználva többen is megmártóztak a melegnek nem mondható tengervízben – tájékoztatott a vezetőedző.