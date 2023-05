A Magyar Kupában októberben a címvédő Ferencvárost búcsúztató Iváncsa vasárnap 4-2-re nyert a Kecskeméti TE II vendégeként, ezzel behozhatatlan előnyre tett szert a tabellán a második helyezett Hódmezővásárhellyel szemben, a játékosok mégsem ünnepelték bajnokként magukat. A klub arról tájékoztatta az MTI-t, hogy az MLSZ pontlevonása miatt a különbség egy pontra fog csökkenni - ez kedden be is következett -, így az elsőség vasárnap délután az Iváncsa-Hódmezővásárhely rangadón dőlhet el. Mivel a vásárhelyiek egy meccsel többet játszottak és ez lesz az utolsó mérkőzésük, a házigazdáknak a döntetlen is bajnoki címet jelentene.

Március 19-én, az Újpest FC II-Iváncsa KSE mérkőzésen a vendégeknél öt sárga lapos eltiltása miatt jogosulatlanul lépett pályára Suszter László, és mivel a találkozót megnyerték, a megszerzett pontjaikat, illetve egy büntetőpontot vont le a versenybizottság. A félreértés abból adódott, hogy Suszter az első sárga lapját a Balassagyarmat ellen kapta, de azt az eredményt - a nógrádi csapat visszalépése miatt - törölték, a sárgája ennek ellenére érvényben maradt - írta az MTI.