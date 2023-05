A szezon elején valószínűleg sok pénz keresett volna az, aki arra tippel, már ha lett volna ilyen lehetőség, hogy a női vízilabda bajnokság döntőjét 2014 után ismét két vidéki együttes, a Dunaújváros és az Eger vívja egymással. Míg a sorozat első számú esélyesének kikiáltott és ennek megfelelően erősítő Ferencváros, illetve a címvédő UVSE csak a harmadik helyért küzdhet meg egymással. Már pedig ezt történt, elsőként a DFVE jutott be a fináléba az Újpest kétszeri legyőzése után, az Eger pedig a szerdai, minden eldöntő harmadik felvonáson nyert az alapszakaszt toronymagasan megnyerő Fradi otthonában úgy, hogy elképesztő 7-0-ás kezdés után végül 15-11-re nyertek a rengeteg kiállítást és összesen tizenegy játékos idő előtti kipontózodását hozó találkozón. Az Eger sikerével eldőlt az is, hogy a szintén az egyik fél második sikeréig tartó döntőben Mihók Attila csapata lesz a kedvezményezett, azaz itt lesz a pályaelőny, miután az alapszakaszban Gardáék a harmadik, míg a hevesiek a negyedik helyen zártak. Azonban egyáltalán nem szabad félvállról venni a dr. Sike József – ő éveken át volt Mihók Attila segítője – által alaposan összerakott Egert, amelyben négy korábbi dunaújvárosi játékos szerepel. A két csapat már az előző évadban is vívott egymással egy döntőt a kupában, ahol óriási meglepetésre az Eger legyőzte a DFVE-t, a mostani szezonban pedig mindkét fél hazai pályán tudott nyerni egy góllal a másikkal szemben, novemberben az Újváros, februárban az Eger.

– A négy között pedig az éremszerzés volt kitűzve. Nekimentünk úgy a Ferencvárosnak, hogy számukra volt több a veszíteni való, hiszen az alapszakaszban száz százalékot teljesítettek, tizenöt ponttal gyűjtöttek többet mint mi. Az elődöntőben, az első meccs inkább hasonlított a rögbire, a második a kosárlabdára, a harmadik pedig a kettő vegyülete. Fantasztikusan teljesítettek a lányok, megérdemeltük a döntőt, amit két meglepetéscsapat játszik – idézte dr. Sike Józsefet a klub honlapja a győzelmük után.

Az Eger 2012-ben és 2013-ban volt döntős legutóbb, és mindkétszer nyert. A DFVE-nek sorozatban ez lesz az ötödik fináléja, az előző négyet az UVSE nyerte, legutóbb 2011-ben tudtak diadalmaskodni a bajnokságban.

A finálé második összecsapása május 17-én 18.15 órakor kezdődik Egerben, amennyiben pedig harmadik mérkőzésre is szükség lesz, az május 20-án 16.30 órakor lesz, ismét Dunaújvárosban.