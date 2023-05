Nem csak egy mérkőzésnyi, hanem közel kétnapos élményt ígér a labdarúgó Európa-liga budapesti döntője. A szerdai Roma-Sevilla találkozó (21 óra, tv: M4 Sport) a Szurkolói Fesztiválnak köszönhetően már kedden 11 órától megkezdődik, a Hősök terénél mindenki ízelítőt kaphat a kupadöntő hangulatából, írja a borsonline.hu.

A Városligeti Csónakázótó helyén izgalmas programokkal várják az érdeklődőket. Lehetőség nyílik az Európa-Liga-trófeakiállítás megtekintésére, és a döntős csapatok relikviáival való fotózkodásra. UEFA nagykövetek, és korábbi világsztárok is érkeznek, nem beszélve a magyar válogatott egykori játékosairól: többek között Király Gábor, Pisont István, Juhász Roland, vagy éppen a döntő hivatalos UEFA-nagykövete, Gera Zoltán is ott lesz a Fesztiválon.

- Focis aktivitások, színpadi programok, koncertek várnak mindenkit, és az Európa-liga trófa is ki lesz állítva - mondta Gera Zoltán.

Közel tízezer ember részt vehet a Szurkolói Fesztiválon, és a szervezők senkiről sem feledkeztek meg. A Gera Zoltán által említett focis aktivitások során lány és fiú korosztályos mérkőzések mellett a fogyatékkal élők is játszanak, valamint a Máltai Szeretetszolgálat és az Oltalom SE szervezésében ugyancsak pályára lépnek csapatok, illetve ukrán menekült fiatalok számára is lehetőség nyílik a futballozásra. A helyszíneken a gyermek és családi programok között teqball-bemutató is szerepel. A döntő partnerei is megannyi eseménnyel készülnek, a szerencsések a számos nyeremény egyikét is hazavihetik.

A szervezők arra is gondoltak, hogy Budapest más pontjain is futballhangulat uralkodjon, így a Szent István és Szentháromság téren óriástrófeával fotózkodhatnak az arra járók.

A belépés ingyenes, a helyszín kedden 11 órától 23 óráig nyitva tart, ám a mérkőzés napján, szerdán 18 órakor a Szurkolói Fesztivál bezárja kapuit. Nagyon fontos tudni, a Szurkolói Fesztivál nem meccsnézős helyszín, itt nem lehet megnézni az Európa-liga szerda esti döntőjét.