A forduló után az élen álló KK Grain Kft.-Mezőfalva könnyed győzelemmel vonulhatott öltözőbe. A Szabadbattyán csapatát verte 9-1-re. Szintén papírforma és gólzápor jellemezte a Káloz – Nagyvenyim mérkőzést, ahol a házigazdák 7-0-ás eredménnyel ünnepelhettek. Nem lehetnek boldogok az otthon játszó baracsiak, a Beloiannisz óriási szívvel küzdve, nagy meglepetésre elhozta a három pontot Körmendi Zsolt legénységétől. A két együttes között a tabellán hét hely különbség van, ezért is nagy fegyvertény a görög falu együttesének győzelme. Nagyot játszott otthon Adony is, a dobogó harmadik fokán lévő Nagykarácsonyt küldte haza pontok nélkül. Előszállás otthon 1-1-es félidő után újtani tudott a Polgárdival szemben és 3-1-es diadallal verte az öt pozícióval előrébb tartó csapatot. Az eredmények tükrében az élen a helyzet változatlan. A dobogón Mezőfalva, Nagykarácsony, Baracs a sorrend. A középmezőny elején a Kisláng lecsúszásával előzhetett a Seregélyes és a Káloz. Az Adonynak jól jött a három pont, de feljebb lépni még nem tudott. Az Előszállás és a Beloiannisz is maradt egymás mögött, valamint a sereghajtó együtteseknél - Aba, Szabadbattyán, Nagyvenyim - sem történ változás.

Baracs – Beloiannisz 1-2 (0-0)

Baracs. Vaszócsik - Hepp, Áldott, Prókai (Huber 69.), Deli, Balogh, Takács, Mészáros, Badi (Nagy 79.), Rózsahegyi, Kiss.

Beloiannisz: Rácz - László, Balogh (Egervári 82.), Kovács (Kiss 88.), Nebucz, Molnár, Rizojanisz, Schrick, Szántó, Tóth (Vizi 64.), László.

Az első félidőben egyik csapat sem tudta gólra váltani helyzeteit, így minkét fél nagy várakozással tekinthetett a következő negyvenöt percre. A vendéglátók az 50. percben Áldott révén szereztek vezetést, azonban a beloianniszi Kovács az 57.-ben egyenlített. Szélen megugrasztott támadóként varrta be a kapus felett a labdát. A 77. percben szögletrúgásból csúsztatott a kapu elé Beloiannisz, amit Vizi fejelt be. Ezzel be is állította a végeredményt.

Baracs, Körmendi Zsolt: - Az első félidőben megvoltak a helyzeteink, de nem tudtunk előnyt kovácsolni belőlük. Az ellenfélnek két helyzete akadt, amit gólra váltott. Az utolsó negyedórában a vendég térfélen folyt a játék, de az utolsó pillanatban nem koncentráltunk.

Beloiannisz, Ruzsás László: - Nagyon jó, hajtós meccs volt. A fiúk mindent megtettek és óriásit küzdöttek. Megérdemelten vihetjük haza a három pontot.

Beloiannisz (feketében) nagy bravúrral Baracsról lopott három pontot

Fotó: Horváth László

KK Grain Kft.-Mezőfalva – Szabadbattyán 9-1 (5-1)

Mezőfalva: Kovács Á. - Sági II. J., Balázs (Sebestyén 72.), Sümegi (Kis 46.), Török, Balogh I., Márki (Mazán 57.), Németh (Ráthgéber 57.), Kovács B. (Balogh D. 57.), Kovács K., Csontos.

Gólszerző: Török (7.), Sági II. (14.), Balázs (32., 38., 69.), Balogh I. (40.), Kis (47.), Németh (52., 55.), illetve Pál (24.).

Nem okoztak különösebb ellenállást a vendégek. Egyetlen szépítő találattal nyugtázhatták a meccset. Mezőfalva azt játszott, amit akart. Villám Balázs edző értékelése: - A fontos mérkőzések ezután jönnek. Leginkább a Káloz hazai fogadására kell majd koncentrálnunk, meg nyilván a többire is. Szeretnénk az utolsó meccsünkön Aba ellen már úgy pályára lépni, hogy bajnokok vagyunk.

Mezőfalvának (f) matematikailag már csak egy győzelem hiányzik a bajnoki címhez. Fotó: Horváth László

Adony -Nagykarácsony 2-0 (2-0)

Adony: Budai - Bagóczki, Vukaljovics, Kaló, Rácz, Erdei (Mónos 91.), Kőkuti Á., Hegedűs, Fábián (Bognár 20.), Tatár, Balogh.

Nagykarácsony: Turi - Kovács D., Fülöp (Wadolowski 78.), Őri (Kőkuti T. 46.), Kovács R., Demeter, Rezes, Jákli (Farkas 20.), Horváth, Gráczer (Gábris 90.), Éliás.

Gólszerző: Kaló (22.,), Hegedűs (31.).

Az első játékrészben megnyerte a találkozót Adony.

Boldóczki Sándor adonyi edző: - Az első félidőben rúgtunk két gólt. Ezután Nagykarácsony nem tudott mit kezdeni velünk. A múlthetihez hasonlóan most is megvariáltuk a játékot, ami ezúttal is bejött. Fegyelmezetten futballoztak a srácok és minden tökéletesen működött. Sajnos két sérülés is történt a meccsen. Szemöldök felrepedés, agyrázkódás gyanú és térd problémák okoztak aggodalmat a hazai csapatnál. Nem is tudjuk, a következő fordulóban, milyen felállással tudunk majd pályára lépni. Akció és szögletgólunkkal megérdemelten tartottuk itthon a három pontot.

Káloz – Nagyvenyim 7-0 (4-0)

Nagyvenyim: Németh - Fekete, Kovács R., Jóbi (Muntyán 72.), Fekete, Bíró (Gacs 61.), Kovács D., Viola, Gászler (Ocztos 72.), Bozár, Török Barsa.

Előszállás – Polgárdi 3-1 (1-1)

A hazai csapatban ezen a találkozón búcsúztatták Fröcsit, azaz Bor Gábort, aki utolsó meccsét játszotta a csapatban. A nagy napról és eseményről végig forgatotta településen a TrollFoci stábja. Fröcsi aztán a hajrában beállt, s nem sokkal rá büntetőből be is vette az ellenfél kapuját, csapata győzelemmel búcsúztatta.

Előszállás: Nagy - Princz, Nyári, Béres, Garbacz (Németh 58.), Czifra, Felföldi (Kvárik 63.), Mekota, Horváth (Reichardt 77.), Bozsoki (Kercza 63.), Csuka (Bor 63.).

Gólszerző: Czifra (15., 62.), Bor (83.).

További eredmény: Aba Sárvíz – Seregélyes 1-3.