Eredetileg szerdán lett volna az első meccs, azonban Madaras Norbert, az MVLSZ elnöke a szurkolók érdekeit szem előtt tartva úgy döntött, hogy a szövetség saját hatáskörbe vonja az időpontok kijelölését mind a férfi, mind a női bajnokságban. Mindezt azért, hogy a meccsek ne ütközzenek egymással.

Emiatt került át csütörtökre az idegenbeli találkozó, s szombat helyett vasárnap 17 órakor lesz a második felvonás Dunaújvárosban. Az esetleges harmadik mérkőzés – aminek szintén az Újpest a házigazdája – jelenlegi időpontja május 10.

A bajnokság alapszakaszában az UVSE második lett, ezzel egyből a négy közé jutott, míg Mihók Attila csapata a múlt héten a BVSC legyőzésével teljesítette ezt. Ami a két fél eddigi szezonbeli mérlegét illeti, januárban idegenben Gardáék nyertek három góllal – ezzel hét év után kapott ki otthon az Újpest –, míg márciusban a fővárosiak diadalmaskodtak kettővel Újvárosban. Azaz a mérleg ötven százalékos.

– Már csak ezért is ki, ki meccsre számítok, ráadásul az UVSE megnyerte az Eurokupát a Fradi legyőzésével, ami biztos nagy löketet adott még nekik – kezdte a beszélgetést Horváth Brigitta.

Megjegyezte, igyekeztek alaposan felkészülni az ellenfélből, tudják, hogy nagyon rendezett a védekezésük, támadásban pedig keresik az üres embert. A DFVE számára leginkább az jelenthet sikeres akciókat, amikor sikerül rendezetlen védelemmel szemben játszaniuk.

– Nagyon bízom benne, hogy behúzzuk az első találkozót, igaz, idegenben ez még nehezebb lesz. Bár nem is olyan régen hét év után sikerült nyernünk náluk, szóval, megmutattuk, ez nem lehetetetlen feladat. Nagyon szeretnénk bejutni a döntőbe, bár érdekes, hogy hosszú évek után nem e két gárda vívja a finálét, hanem már itt találkozunk – tette hozzá.

Mindkét csapatban sok fiatal kap szerepet, akik egyaránt sokat fejlődhettek a szezon eddigi részében. Egyrészt a hazai porondon, másrészt a nemzetközi sorozatokban világklasszis riválisokkal szemben.

– Sok olyan játékos került be a csapatba, akik még a cserepadon sem ültek. Hónapról hónapra látszik fejlődésük, persze, voltak mélypontok is. Abból kell építkezni csütörtökön is, ahogyan a Bajnokok Ligájában játszottunk. Nyilván, a fiataloknak ez lesz az első bajnoki elődöntője az azzal járó teherrel és izgalommal. Számítok arra, ha esetleg nem kapják el a fonalat, akkor ránk támaszkodnak. Ám kétlem, hogy ne lennének közülük olyanok, akik gólokkal, vagy éppen labdaszerzésekkel segítenék a csapatot a közös cél, a győzelem felé.