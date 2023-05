Családi fesztivál keretében vehetik birtokba a Budapestiek és az ország bármely tájáról érkezők a Nemzeti Atlétikai Központot. Június 17-én egész napos, ingyenesen látogatható eseménnyel ünneplik a korábban barnamezős terület újjászületését.

A park hivatalos megnyitóját követően igazi programkavalkád várja a látogatókat. A mozogni vágyók játékos formában megismerkedhetnek az atlétika különböző versenyszámaival, ahogy a világbajnoksághoz kapcsolódó Hétköznapi hős rendezvénysorozat állomásain korábban ezt már sokan megtehették. Így mindenki átélheti, hogy milyen érzés feszegetni a saját határait.

Különleges élménynek ígérkeznek a nyitónap futóversenyei, ahol 100 méteres síkfutástól a 4,5 kilométerig különböző versenyszámokban lehet rajthoz állni a Nemzeti Atlétikai Központ vadonatúj futópályáján, ott, ahol augusztusban az atlétika szuperhősei mérik majd össze az erejüket.

A versenyen bárki átélheti a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság hangulatát sportolói szemmel. A bemelegítést Baji Balázs, világbajnoki bronzérmes és Európa-bajnoki ezüstérmes gátfutó vezényli, a távokat teljesítők jutalma pedig egy gyönyörű érem, ingyenes emlékfotó, valamint a budapesti atlétikai világbajnokságra beváltható 50%-os kedvezményes jegyvásárlásra jogosító kupon lesz. A futásra érdemes előzetesen regisztrálni a https://csaladinyitonap.atletikaivilagbajnoksag.hu oldalon, de akár a helyszínen is lehet jelentkezni.

A sport mellett szórakoztató programok is várják az érdeklődőket. A június 17-i nyitónapon a szó valódi értelmében is bemutatkozik a Nemzeti Atlétikai Központ a nagyközönség számára: megnyílik és átélhető lesz, hogy milyen élmény a lelátóról szurkolni, de a látogatók olyan részeit is felfedezhetik a létesítménynek, amelyeket máskor elzárnak a szurkolók elől. A különleges napon még azokba a helyiségekbe is bejuthatnak, amelyekben az atlétika szuperhősei életük talán legfontosabb fellépése, a vb döntő előtt készülődnek majd a rajt előtti pillanatokban.

Most először csodálhatják meg a látogatók Budapest új, 10 és fél hektáros parkját, ami eddig szégyenfoltja volt a városnak egy csodálatos helyen, a Duna partján, szemben a már évek óta látványosan megszépült Kopaszi-gáttal. Itt, a 9. kerület sarkában szennyező ipari tevékenység zajlott és ezt váltotta fel a gyep, több száz fa és több ezer cserje. Megszűnt a Duna szennyezése, megerősítették a parti védműveket és kerékpárút épült, amin végig lehet tekerni Csepelig.

Miközben a Nemzeti Atlétikai Központról elsősorban a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság jut mindenkinek az eszébe, hosszabb távon a környék Budapest új szabadidőközpontjaként, a ferencvárosi, a csepeli és az oda látogató családok hétvégi programhelyszíneként lesz ismert. Kivételes adottságai és a stadion felső karéján épülő sportlehetőségek miatt olyan jelentőségre tehet szert, mint a Normafa, vagy a Margitsziget.

Az esemény weboldala:

https://csaladinyitonap.atletikaivilagbajnoksag.hu