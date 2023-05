Az olimpiai és világbajnokokat felvonultató versenyt megelőző sajtótájékoztatón és csapatbemutatón Hüttner Csaba szövetségi kapitány elmondta, idén a kvalifikációs világbajnokságra fókuszálnak, inkább válogatóként is tekintenek a világkupára, a csapat felé nincsenek konkrét elvárásaik.

Női kajak szakágban egy nagyon fiatal keret szerepel

- ismertette a kapitány, hozzátéve: ők elsősorban tapasztalatszerzésnek élhetik meg ezt a hétvégét. Természetesen az a céljuk, hogy minél jobb helyezéseket érjenek el, de ez inkább ez egy jó lehetőség nekik, hogy a felnőtt nemzetközi mezőnyben bemutatkozzanak. A másik három szakágban viszont sokan itt lesznek a tokiói csapatból.

A magyar válogatottban két DKSE sportoló kapott helyet, akik egyből be is mutatkoztak a csütörtöki nyitónap délelőtti programjában a legendás Maty-éren, ahol erős szél nehezítette a rajthoz állók dolgált. Ennek ellenére mind Szellák Szabina, mind Slihoczki Ádám sikeresen teljesítette az első felvonást, így mindegyik számukban készülhetnek a pénteki középfutamra, s amennyiben onnan is továbbjutnak, akkor az esti döntőkre.

Szellák K-1 200 méteren előfutamában harmadik lett - az első hat helyezett jutott tovább -, 1.38 másodperc hátránnyal az élen záró lengyel világ- és Európa-bajnoki érmes Kołodziejczyk mögött. Aztán a fiatal négyessel is jelenése volt, Nemes Réka, Dráviczki Dóra, Rugonfalvi-Kiss Janka alkotta egység remek pályával a negyedik helyen végzett. Ráadásul egy olyan futamban, amelyben az ötszörös olimpiai bajnok Lisa Carrington vezette új-zélandiak is ott voltak, s természetesen ők is nyertek, a németek, a mexikóiak és a magyarok előtt.

- Jókedvűek vagyunk és lehetünk is. Igazából az előfutam előtt raktuk össze a négyest, nagyjából húsz percet tudtunk együtt készülni, ehhez képest nagyon jó volt, nem billentünk meg, nem dőltünk meg, egy jó érzésű pályát tudtunk menni - értékelt Szellák Szabina.

- A középfutamban is szeretnénk egy ugyanilyen, vagy még jobb pályát, célunk a döntőbe jutás - tette hozzá Nemes Réka.

Slihoczki Ádám C-1 500 méteren kezdte meg szereplését, aki a verseny előtt azt mondta lapunknak, amennyiben ezen a távon döntőbe sikerülne jutnia, azt hatalmas eredményként érné meg, ugyanis erre magyar kenus évek óta nem volt képes ebben a számban. Nos, az ehhez vezető út első lépését teljesítette, ugyanis futamában az ötödik, középdöntőt érő helyen lapátolt be a célba.

Mindkét sportoló ezeken felül még egy-egy távon lesz érdekelt, Szellák szombaton a K-2 500 méter előfutamában, míg Slihoczki a C-2 mix 500 méter vasárnapi döntőjében.