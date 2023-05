Ferencváros - DKKA 31-24 (16-11)

A magyar női kézilabda NB I. 24. fordulójában a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe jutott Ferencváros otthonában lépett pályára Rapatyi Tamás csapata, amely összeségében jó teljesítményt nyújtott Európa egyik élcsapata ellen.

A dunaújvárosi gólszerzők: Horváth 7, Farkas 4, Kupják-Molnár 3, Matucza 2, Poczetnyik 2, Agócs 2, Fodor 1, Weisheitel 1, Lakatos 1, Kazai 1.

A két szakvezető így értékelt a találkozót követően:

Rapatyi Tamás (DKKA): - Elégedett vagyok a csapat teljesítményével, dicséret illeti a lányokat. A támadójáték és védőmunka terén is jórészt sikerült elérnünk a mérkőzés előtt megfogalmazott céljainkat, a sérülések miatt erősen tartalékos felállásban is. A játékosok megmutatták, hogy egy ilyen kaliberű csapat, mint a Ferencváros ellen is képesek megvalósítani a korábban begyakorolt taktikai variációkat. A FTC-nek ezúton is gratulálunk a Final Four-ba jutáshoz.

Elek Gábor (FTC): - Számunkra az volt a fontos, hogy győzzünk és lehetőleg ne sérüljön le egy játékosunk se. Amikor koncentráltak voltunk, sikerült szép dolgokat csinálni. Az egész mérkőzésre igaz, hogy védekezésben és támadásban is hullámzó teljesítmény nyújtottunk. A folytatásban egy komoly két és fél hetes felkészülési időszak vár ránk, hiszen szeretnénk helytállni a Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjében.