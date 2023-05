Újra remek sportprogramnak adott otthont Nagyvenyim. A profi, az amatőr box és a K1 küzdősport szerelmesei ezúttal is kitűnő mérkőzéseket láthattak.

Kovács Richárdot kérdeztük a rendezvényről:

- Nagyvenyim kedvelt helyszíne a profi ökölvívó sportnak. Egyrészt itt lakom, másrészt 2023-ra mindenképpen terveztünk közös gálát a Rozman Taemmel karöltve. Újra itt vagyunk tizenöt tervezett mérkőzéssel, melyből hat profi, öt bemutató és három K1-es összecsapást láthatnak a nézők. Egyik külföldi ellenfél betegség miatt visszamondta a küzdelmet, így összesen tizennégyen állnak majd ringbe. A mai nap célja, hogy fokozatosan építsük versenyzőinket, akik az eredmények megszerzésével akár külföldi megmérettetésben is részt vehetnek komolyabb ellenfélel.

Kovács Richárd, Király Péter és Rozman István a mérkőzéseket egyezteti Fotók: Horváth László

Nem utolsó sorban személyes kötődésem is van az a profi és az amatőr ökölvíváshoz, hiszen mindig is ezt csináltam, ebben vagyok jártas. Hozzám tartozik 1999 óta. Jelenleg egy hivatásos profi ökölvívóm van, Balogh Bálint. Egy éve van nálam. Amennyiben összejön, akkor júniusban a magyar bajnoki övért tudunk majd boxoltatni. Ezen kívül a társszervezethez, a Rozman Teamhez tartozik az itt lévő nagyon sok sportoló. Rozman Istvánnak köszönhetem a karrierem, ezért is tart sok éve a kapcsolatunk, melyben közösen szervezzük a programokat.

Balogh Bálint Kiütéssel győzte le szerbiai ellenfelét a második menetben

A mérkőzések kezdete előtt az öltözőben kerestük fel Balogh Bálintot.

- Közel hét éve kezdtem a bunyót Székesfehérváron a Varkocs György boksz Klubnál Turós Arnold edző szárnyai alatt. Az ellenféltől függ, milyen taktikát választok. Jelen esetben erősen kezdek majd és két, három menet alatt megpróbálom teljesen felőrölni. A felkészülés során nagyobb figyelmet fordítottunk az erőnléti edzésre, azon belül is a lábmunkára. Meglátjuk elég lesz-e?

A győztesnek a díjat Baranyai Virág adta át az IMC képviseletében

- Eredmények, célok?

- Országos amatőr magyar bajnok voltam 2019-ben 63 kg-ban. Ezúttal 67 kg-ban versenyzek. Ez lesz a harmadik fellépésem a profi szinten. Célom minél több meccset játszani és győztesen zárni.

Király Péter ringszpíker szerepben

A mérkőzések szünetében Király Péter ringszpíkerrel beszélgetünk, aki rendszeres résztvevője a rendezők boksz gáláinak.

- Igazából a profinak, vagy a sport szeretetének nincs az életemhez túl sok köze. Kedves barátommal Gerendási Gáborral – aki itt ül a nézőtéren – jártunk boksz edzésekre fél, egy éven keresztül. Vannak ebben jó dolgok, de nálam a Rocky film teljesen kimerítette ezirányú élményvágyaimat. Viszont beszélni szeretek és a jelek szerint jól is megy. A fő szervező megbízik bennem, és azért már összefonódtunk ebben az ökölvívós rendszerben. Nyilván sokat hozzá tesz az ismerősök jelenléte, a hangulat, ami viszi magával az embert. Mindig szívesen jövök összekötni a mérkőzéseket – hallottuk a konferanszié szerepében Király Pétert, az Éjjel-Nappal Budapest sorozat szereplőjét.

Rozman István a Rozman Team vezetője közel hatvan sportolót versenyeztet

Az est folyamán megkerestük a gála másik fő szervezőjét a Rozman Team vezetőjét, Rozman Istvánt.

- A kilencvenes évek végére nyúlik vissza kapcsolatunk Richárddal, mikor még amatőr bokszoló volt nálam. Az ország több városába vittem versenyekre és utána álltunk át a profi boxra, ahol tizenkét mérkőzést játszott. Azóta is baráti kapcsolatban vagyunk, amit tovább erősítenek a közös rendezvényeink. A Rozman Team székhelye Dunaújváros, de az ország számos pontjáról indítunk versenyzőket. A közel hatvan fő sportló szinte minden korosztályt lefed. Játszottunk már címmérkőzéseket külföldön. Sajnos ezeket elveszettük. Magyar bajnoki címeink is voltak. Kickboxban, thaiboxban világ- és Európa-bajnoki címeink vannak – mondta érdeklődésünkre Rozman István.

Egészen fiatal öklözők is bemutatkoztak

A rendezvényen egymás után léptek küzdőtérbe a versenyzők, közöttük egészen fiatal fiúk és lányok is. Több mérkőzés bemutató jelleggel zajlott. Itt közös győzelmet hirdettek. Profi boxban az első KO a 11. mérkőzésben született. A 12. összecsapás technikai KO-val fejeződött be. Az est fő mérkőzésében a szerbiai Mihajlo Rajic és a székesfehérvári Balogh Bálint a Richard Promo Sport öklözője mérte össze tudását. Az első menetben már látszott, hogy nagyon erősen kezdett Bálint. A második menet derekán pedig fölényesen kiütötte szerb ellenfelét. A csata után kérdeztük a győztest.

Fantasztikus hangulatú gálán, hatalmas csatákat láthattunk

- Természetesen nagyon bíztam az eredményességben. Már az első percekben elég lassúnak bizonyult az ellenfél, így sikerült megelőzni, megtempózni az ütéseit.

Nagyvenyimen tehát ismét egy remek box gálát láthattunk. Remélhetőleg a folytatás sem marad el.