A DKSE élversenyzője számára a tavalyi év is számos nehezítő tényezővel – sérülés, betegség – telt, és sajnos az idei sem kezdődött ideálisan, miután a jól sikerült meleg égövi edzőtáborozást után kijött rajta egy makacs vírusfertőzés (nem Covid), ami alaposan megviselte. Így teljes leállásra volt kárhoztatva egész márciusban, és csak áprilisban kezdhetett el dolgozni, de azt is csak fokozatosan.

– Köszönöm szépen, most már jól vagyok, egy hónapja edzhetek újra, a teljes visszavezetés pedig három fázisban zajlik. Ez a válogató ennek a menetrendnek a második etapjában lesz, amikor még nem mehetek maximális tempóval, hanem csak időszakos jelleggel érhetek a magas pulzus tartományba. Ezért egyértelműen szóba sem jöhetett a szegedi szereplésem, illetve a jövő heti, szintén szegedi világkupát is ki kell hagyjam – mondta érdeklődésünkre Hajdu Jonatán, akit teljes visszatéréséig más helyettesít Fekete Ádám mellett a kenu párosukban.

Arra a felvetésre, mennyire viselte meg lelkileg ez a kényszerszünet, azt mondta, a betegség alatt csak a felépülésre koncentrált. Viszont utána, amikor újra elkezdhette a munkát, már abban a tekintetben zavarta a dolog, hogy úgy érezte, tudna többet is dolgozni és haladna gyorsabban, de ezt nem engedik. Azaz türelemre volt és van szüksége, mert minden az egészsége, az ő érdekében történik. Hajdu az előző évek alapján nagyjából tudja, hol tarthatnak az ellenfelek a felkészülésben, de mivel csak Dunaújvárosban edz, így nem látja őket. A múlt héten és a mostanin például a fiatalok, az ifik közé áll be gyakorolni.

– Fizikálisan is nagy lett a lemaradásom, az első két hétben ezzel alaposan megküzdöttem, volt is izomláz. Ilyen, hogy semmit nem csinálok és teljes tétlenségre vagyok ítélve, soha nem volt még pályafutásom alatt. Viszont amikor a legrosszabbul voltam, akkor sem feküdtem itthon és hagytam el magam, a drága kiskutyámat minden nap vittem a három­órás sétára. Ez nálunk a minimum, vagy még ennél is többet csavargunk. Ez azért adott némi napi rutint erre az időszakra – tette hozzá.

Fontos kérdés, hogy a válogatási menetrendet miként írja felül Jonatán betegsége, hiszen C-2 500 méteren ők a szám legnagyobb esélyesei az olimpiai kvótaszerzést illetően. Most az első válogatóról ugye lemaradnak, és szinte biztos, az Európa Játékokról is. Viszont a párizsi kvalifikációs vb-n már ott szeretnének lenni, a szövetség pedig minden bizonnyal megadja nekik a lehetőséget, hogy ezt ki is tudják vívni a hazai riválisok ellen.

Nyolcan képviselik a DKSE-t az év első nagy versenyén A versenyen a női kajak szakágat, illetve az ifjúsági korosztályt kivéve – nekik még csak tájékoztató lesz – a többiek számára ez a három nap már válogató lesz. Így azon túl, hogy képet kaphat mindenki arról, milyen felkészülésen van túl, emellett több számban az egy héttel később esedékes hazai világkupán való indulás lesz a tét. Merthogy a hagyományokhoz híven 2023-ban is lesz nemzetközi verseny a Maty-éren. Május 11–14. között gyorsasági és para kajak-kenu világkupa helyszíne lesz Szeged, amelyen több, mint 53 ország versenyzői állnak rajthoz. Az esemény a szurkolók számára ingyenesen látogatható. Ami pedig a mostani megmérettetést illeti, a DKSE-t az alábbi versenyzők képviselik. Szellák Szabina K-1,K-2 500 m, K-1 200 m. Slihoczki Ádám C-2 500 m. Éberhardt Richárd K-1 200 m, U23 K-1 500 m. Katona Benedek ifi K-1, K-2 1000 m, K-2 500 m. Kiss Levente ifi C-1 1000 m, 500 m. Varga Gábor ifi C-1 1000 m, 500 m. Tóth Bence ifi C-1, C-2 1000 m, C-1, C-2 500 m. Slihoczki Dániel ifi C-1 1000 m, 500 m.