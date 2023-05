A minierdő telepítéssel a szervezők nem csak a fenntarthatóság és a környezetvédelem fontosságára hívták fel a figyelmet, hanem egyúttal emléket állítottak annak tiszteletére, hogy a Nemzetközi Atlétikai Szövetség negyven éve, 1983-ban rendezte első szabadtéri világbajnokságát. Az eseményen részt vettek a Gyulai István Általános Iskola sportosztályos diákjai is, akik a faültetés után Baji Balázs vb-nagykövet kíséretében kipróbálták a megújult erdei futókört.

"A világbajnokság nem csak a kilencnapos versenyről szól, hanem arról is, hogy az esemény milyen pozitív örökséget hagy maga után. Ennek érdekében valósítjuk meg az

átfogó fenntarthatósági programunkat, amely kiemelten foglalkozik az ország lakosságának megmozgatásával, a városi zöldterületek fejlesztésével, a közösségi közlekedéssel, a hulladékgazdálkodással, valamint a környezettudatossággal kapcsolatos szemléletformálással" – jelentette ki az eseményen Németh Balázs, a vb-t szervező Budapest 2023 Nonprofit Zrt. vezérigazgatója.

Az eseményen részt vett a Nemzetközi Atlétikai Szövetség vezérigazgatója, Jon Ridgeon is, aki elismerően nyilatkozott az atlétikai vb magyar szervezői által indított törekvéseihez.

"A Nemzetközi Atlétikai Szövetség és a szervezőbizottság is elkötelezett amellett, hogy a jövőt szem előtt tartva hosszútávon fenntartható,

pozitív örökséget hagyjon a világbajnokság által Budapesten. Mint például ezzel a mostani faültetéssel is, ami nagyon fontos a helyi, 20. kerületi közösség életében" – mondta a sportvezető.

A Nemzeti Atlétikai Központ barnamezős beruházásként egy korábban ipari tevékenységtől sújtott, szennyezett terület teljes rehabilitációját vonta maga után. A vadonatúj sportlétesítmény és környéke augusztus 19. és 27. között a világ harmadik legnagyobb sporteseményének ad otthont, majd 2024-től mindenki által használható, szabadidős parkként fog funkcionálni.

A parkba tavaly ősszel több mint 500 fát és 2000 tő cserjét telepítettek, ennek folytatása a stadiontól mintegy 30 percre lévő pesterzsébeti helyszínen történt újabb 40 fa elültetése.

A zöldítési program itt nem áll meg, hiszen a jövőben további több ezer fát ültetnek még Budapesten, együttműködésben a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel.

A világbajnokság fenntarthatósági programjának részét képezi még a környezetkímélő hulladékgazdálkodás is, ami elsősorban a rendezvényeken megszokott jelentős mennyiségű PET-palack fogyasztás radikális csökkentését jelenti ballonos vizek, ivókutak és többször használatos kulacsok használatával.

Kiemelt szerephez jut a zöld közlekedés is:

a Nemzeti Atlétikai Központba a nézők közösségi közlekedéssel érkeznek majd és a MÁV-Volán csoporttal kötött megállapodás alapján Budapestre is kedvezményes, 2023 forintos áron juthatnak el a szurkolók az ország minden pontjáról.

Helyi, hazai partnerek szolgáltatásainak előtérbe helyezésével nem csak nemzetgazdasági, de környezetvédelmi célok is megvalósulnak, hiszen csökken a karbonkibocsátás és csökkennek a szállítási költségek.

Az atlétikai világbajnokság társadalmi felelősségvállalásának alapvető eleme, hogy az esemény elérhető és megfizethető legyen mindenki számára.

Összehasonlítva más világeseményekkel a belépőjegyek és bérletek árai kedvezőek, amiből ráadásul további 50 százalékos kedvezményt kaphatnak a vb szurkolói klubján keresztül mindazok, akik maguk is aktívan mozognak, sportolnak. Mindezek mellett a szervezőbizottság az iskolások minél nagyobb számú részvételét is támogatja a világbajnokságon Sulihős elnevezésű programjával, de különböző programok indultak a civilek, a munkahelyi közösségek és a hátrányos helyzetű csoportok kedvezményes jegyvásárlása érdekében is.

A 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság Magyarország történetének legnagyobb sporteseménye, amelyet augusztus 19. és 27. között rendeznek a Nemzeti Atlétikai Központban, valamint az utcai futó- és gyalogló versenyeknek helyt adó Hősök terén. Több százezer nézőt várnak a szervezők a helyszínen és több mint egymilliárdan követik majd az eseményeket a televízión keresztül.