Szlovákia ellen nem számíthatott könnyű meccsre Nagy Lajos csapata, már csak azért sem, mert a házigazda a csoportkörben az Eb-ezüstérmes Romániát és Angliát is legyőzte, így hibátlan mérleggel jutott az elődöntőbe.

A mérkőzésre kilátogató helyi magyaroknak köszönhetően szinte hazai pályán játszhattunk, a mérkőzés

elején piros, fehér és zöld füstben "úszott" a pálya.

A magyar válogatott az első perctől kezdve kiválóan játszott, és az eddigi legjobb teljesítményét nyújtotta a tornán, így nem volt meglepő, hogy a videobírózás után megítélt büntetőt Csoszánszki gólra váltotta, ezzel megszerezve a vezetést a 22. percben. Az első félidő ráadásában jött az újabb magyar gól, az újonc Győri Barnabás talált szépen a kapuba. Bár a 49. percben egy szerencsétlen Talabér-öngóllal szépített Szlovákia, majd támadott vészkapussal,az utolsó pillanatokban Barabás Miklós adta meg a kegyelemdöfést egy szép labdaszerzést követően (3-1).

"Nagyon szervezetten játszottunk. Még időben meg tudtuk ölni a támadásaikat, igazából lövőhelyzetig sem tudtak eljutni. A megfelelő taktikának köszönhetően végig tudtunk vinni pár olyan támadást, amiből gólokat tudtunk szerezni.Akár még többet is szerezhettünk volna, ha pontosabbak vagyunk. Ettől függetlenül nagyon örülök a végeredménynek"- árulta el a Szlovákia elleni sikert követően a válogatott csapatkapitánya, Barabás Miklós.

Úgy jöttem ide, hogy a szívemet-lelkemet kiteszem majd a pályára. Ha lehet, akkor gólokkal segítsem a válogatottat, ha pedig esetleg nem megy annyira jól a játék, akkor legalább a végsőkig küzdjek.Nagyon élveztem, külön öröm, hogy góllal tudtam hozzájárulni a győzelemhez. Remélem ilyen lesz a folytatás is" - mondta a szlovákok elleni elődöntőt követően a magyar válogatott újonca, Győri Barnabás.

A másik elődöntőben az Egyesült Államok – amelytől a csoportmérkőzések során 3-1-re kapott ki Nagy Lajos csapata – 2-2-es rendes játékidő után büntetőkkel jutott tovább, így a magyar válogatott a fináléban vághatott vissza.



A döntő első 25 perce kiegyenlített játékot és óriási párharcokat. Mindkét oldalon adódtak jó helyzetek az első félidőben

- a 16. percben például csak a kapufa mentette meg az amerikaiakat -, de a másik oldalon Tajtinak is akadt védenivalója.

Az első játékrész végén még Csoszánszki szabálytalanságát videózták, de végül helyben hagyták a sárga lapot, nem is volt piros lapos a megmozdulása. Gól azonban nem esett, így döntetlenről folytatódhatott a meccs a rövid szünet után.

A második félidő is óriási taktikai csatát hozott, bár nem túl gyakran forogtak veszélyben a kapuk, így is voltak nagy helyzetek.Például Bozsoki Imre előtt is akadt egy a 43. percben, amikor az amerikai labdaszerzés után egyedül vezethette a labdát a kapusra, de Boris Pardo nagyot védett.Igaz, a másik oldalon Tajti Bence sem unatkozott, de a rendes játékidőben nem esett gól, így büntetőkkel dőlt el a kupa sorsa.

Első lövőként Csoszánszki állt a labda mögé, de Pardo védeni tudta a középre tartó labdát. Az amerikaiak játékosa, David Ortiz belőtte a büntetőjét,

majd mutogatott Tajtinak, ami miatt kisebb dulakodás alakult ki a pályán. Hamar megnyugodtak a kedélyek, jöhetett Dunai András, aki nem is hibázott. Ahogy Sebastian Mendez sem, így Kozó Viktoron volt a világ szeme. Pardo azonban ismét hárított, így hős lett,

de a magyar válogatott így is büszke lehet a teljesítményére. Nagy Lajos szövetségi kapitány csapata ezüstérmes lett a világszínvonalú tornán.

"Nagyon boldog vagyok, mert a torna elérte a célját. Amit szerettem volna, hogy jó meccseken tudjam tesztelni a bő keretet, felmérjem az erősségeinket és a gyengeségeinket, az szászszázalékban megvalósult. Ez egy új keret, rengeteg új játékossal, nyilván még hiányzik az összeszokottság. Sokakból hiányzik még a nemzetközi rutin.Félidőről félidőre sikerült javulni a tornán, olykor remek egyéni teljesítmények is voltak. Egészen a döntőig jutottunk, ahol remek teljesítményt nyújtottunk. Nagyon kemény, szikrázó összecsapás volt. Büntetőkkel alulmaradtunk, de ez semmit nem von le annak az értékéből, hogy milyen sokat jelentett ez a két nap"- értékelte a látottakat a torna végén Nagy Lajos szövetségi kapitány.

EMF NATIONS GAMES

Időpont: május 7-8

A magyar válogatott csoportmérkőzései, eredmények:

05.07.: Magyarország-Egyesült Államok 1-3

Magyar gólszerző: Bene Zoltán

05.07.: Magyarország-Bulgária 3-1

Magyar gólszerzők: Fülöp Viktor (2), Bene Zoltán

Elődöntő

05.08.: Magyarország-Szlovákia 3-1

Magyar gólszerzők:

Csoszánszki Dávid, Győri Barnabás, Barabás Miklós

Döntő:

05.08: Magyarország-Egyesült Államok 0-0, - büntetők után 1-2

A magyar minifutball-válogatott kerete:

Kapusok: Benke András, Bohony Bálint, Tajti Bence, Wittner Máté

Mezőnyjátékosok: Barabás Miklós, Bene Zoltán, Bozsoki Imre, Cseri Gergő, Csoszánszki Dávid, Dunai András, Fülöp Viktor, Győri Barnabás, Hadházi Sándor, Hrabovszki Zoltán, Jáger Roland, Kozó Viktor, Lovász Bence, Nagy Dániel, Nádasi Kornél, Talabér Attila, Zámbó Tibor

Másodedzők: Nagy Gábor, Trencsényi János

Szövetségi kapitány: Nagy Lajos

Májusban indul a minifoci teljesen új versenysorozata, a Szabadföld Magyar Kupa, amelynek minden állomásával kiemelten foglalkozik majd az Origo!