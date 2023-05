Remek hangulat fogadta a csapatokat a fővárosi Hajós uszodában, az UVSE drukkerek mellett jelentős számú és hangú dunaújvárosi szurkoló kísérte el csapatát. Azért az furcsa volt, hogy sok év után ezt a párosítást nem a döntőben láthattuk, hanem már a fináléba kerülésért meccselt egymással az előző szezon arany- és ezüstérmese. A kiírás szerint amennyiben az eredmény döntetlen, akkor büntetők következnek. A két fél szezonbeli eddig mérlege egyébkén pont egál, egy-egy győzelmet könyvelhettek el a felek az alapszakaszban.

UVSE – DFVE 10-10 (2-2, 3-3, 3-2, 2-3) büntetőkkel 13-14

UVSE: Magyari – Szücs 1, Aubéli 1, Baksa, Faragó 3, Szegedi 1, Peresztegi Nagy 2. Csere: Rybanska 1, Hajdú 2, Kókai, Mácsai 2. Irmes. Vezetőedző: Benczur Márton.

DFVE: Aarts – Szabó 4, Horváth, Mahieu 1, Garda 6, Dobi 3, Sümegi. Csere: Mucsy, Kardos L., Sajben N., Kardos D., Pál, Somogyvári. Vezetőedző: Mihók Attila.

Gól emberelőnyből: 2/10, illetve 3/11.

Gól ötméteresből: 3/4, illetve 6

Majdnem eltelt az első negyed fele, mikor megszületett az első gól, amit Aubéli szerzett. Nem vezetett sokáig az UVSE, Mahieu büntetőt érően forgatta be Faragót, az ötméteresből Garda egyenlített, azonban a sérüléséből visszatérő válogatottbeli poszttársa, Rybanska is villant, 2-1. Aztán megint a védelmek jeleskedtek, hogy az utolsó percben Zsuzsi, azaz Mahieu Geraldine egy kontra után a szélre sodródva bevágja a sarokba a labdát. A második negyedet a tizenhat éves Hajdú nagy bombája nyitotta, s miután emberelőnyben Garda lövése fölé pattant, a plusz kettőért mehetett az Újpest, de jól zárt a DFVE védelme. Dobi a blokkok között helyezte el a labdát a hazai hálóba, de megint Hajdú villant, aki Aarts mellett pattintott gólt, egyáltalán nem úgy nézett ki, hogy terhelné a nagy tét, 4-3. Aztán a kimaradt vendég lehetőségek után – közben Mihók Attila kapott sárga lapot – Szabó ejtését Magyari húzta le, tudta, mi fog következni. Garda előnyből megint közelebb hozta övéit, majd egy időkérés után remek passzal hozta kiváló helyzetbe Dobit, aki nem hibázott, így újra egál volt az állás, 5-5.

A térfélcsere után az UVSE hozta el a labdát, s rögtön az első támadásából Faragó lőtt távolról gólt, aztán egy üzlet ha beindul alapon megint ő vágott a „világ végéről” nagy találatot, Aarts nem ok nélkül pörölt a védekező játékosokkal. Szerencsére hárommal már nem tudott ellépni az UVSE, de az Újváros sem jutott közelebb, pedig két emberelőnyt is kaptak. Aztán, ha akcióból nem ment, Mahieu brusztolt ki centerben újabb büntetőt, Garda löketébe Magyari csak beleérni tudott, 7-6. Hajdú emberfóros lövését óriási blokkal állították meg a vendégek, de a befújt támadóhiba után megint az ellenfél jöhetett, és egy újabb DFVE kiállítás, amit Szücs kihasznált, 8-6. Percekig Magyari bravúrjaival tartotta a különbséget az Újpest, aztán a Dobi által megszerzett büntetővel Garda már negyedszer járt túl Magyari eszén, 8-7, amit jó védekezés, de újabb egyenlítés már nem követett, miután Horváth ejtése a kapufán csattant.

A záró, mindent eldöntő felvonás ráúszása külön jelentőséggel bírt, amit Mucsy nyert meg, az akciót pedig Szabóra játszották ki, aki kíméletlenül a hálóba vágta a labdát, 8-8. A rögtön érkező emberelőnnyel pedig az UVSE élt, majd óriási lehetőség maradt ki a túloldalon, kettős emberelőnyben Magyari óriásit védett. Aztán két centerrel jöttek a hazaiak, Mahieura kontrát fújtak, ígéretes ejtést rontott el Dobi, Horváthot tüntették el centerben, de semmit nem ítéltek a bírók, nagy szerencse, hogy az UVSE is eldobálta a labdákat. Egyre feszültebb lett a hangulat és forrt a víz is, Magyari újabb egyenlítési esélyt hárított, és miután mindent nem rontottak el a hazaiak, Mácsai három és fél perccel a vége előtt megint kettőre növelte az előnyt, 10-8. Faragó előnyben kapufát lőtt, Somogyvári végleg kiszállt, majd Szabó nagy lövéssel tartotta életben a reményeket, hiszen még két perc volt hátra. Garda óriási bombával egyenlített, aztán extázisban ünnepelt, s elkezdett zúgni az Újváros, Újváros! rigmus. Hajdú lövése fölé pattant, Mucsy és Baksa akadt össze, a páros kiállítás után 5 az 5 ellen támadott a DFVE, de Horváth kísérletét Magyari védte és még maradt 15 másodperce az Újpestnek a győzelemre. Aztán a zsűriasztalnál kisebb tanácskozás után ebből 18 mp lett, ennek utolsó századmásodpercében Szücs lövését bravúrral szedte ki Aarts, így jöhettek a büntetők.

Az elsőt Szabó bepattintotta, Szegedi meg kapufára, aztán jött a meccs addigi hőse, de Garda ötösét bezzeg Magyari most megfogta. A következő büntetőre Maczkó jött be, de nem jött be a húzás, Mácsain nem tudott túljárni. Nagyobb baj volt, hogy Horváth kísérlete kimaradt, Faragó gólja után lépéselőnybe került az UVSE, ráadásul Mucsy labdája a kapufáról mellé ment, nagyon helyezni akarta. Az UVSE győzeleméért jöhetett Szücs, de ő is kapufát lőtt, Dobi pedig visszahozta a reményeket, s miután Hajdú mellé durrantott, nem született döntés az első kör után. Így Szabó következett újra, aki megint nem rontott, és most már Szegedi sem, pedig Aarts beleért. Garda felső kapufás bombáját ember nem védhette, ellenben Aarts bravúrral kiszedte Mácsai lövését, ezzel pedig nyert a DFVE! Az egyik fél második sikeréig tartó párharc következő felvonását vasárnap 17 órától rendezik Dunaújvárosban.