A Zalaegerszeg együttesében a 111. percben pályára lépett a húszéves Kovács Barnabás is, aki Dunaújvárosban nevelkedett, itt járta végig az utánpótlás ranglétrát, majd nagyon fiatalon debütálhatott a felnőtt együttesben. Azaz 2020-as távozását megelőzően csak a helyi klub színeiben lépett pályára. Minderről a Dunaújváros FC közösségi oldala adott büszkén hírt, kiemelve azt is, hogy Kovács Barnabás továbbra is jó példa lehet minden futballpalántájuk előtt. Kovács egyébként az OTP Bank Liga szezonjában eddig háromszor kezdőként, kilencszer csereként kapott lehetőséget.