Közel egy órával a meccs kezdete előtt már gyülekeztek az újvárosi szurkolók az uszoda előtt, s bizony időben kellett érkezni, hiszen a beléptetésnél már hosszú sorban vártak a beengedésre a nézők, akik síppal, dobbal és még talán nádi hegedűvel is fel voltak szerelkezve. Az előtérben Mihók Attila, Fülöp Tibor, a DFVE vezetőedzője és egyik segítője, illetve dr. Sike József, az Eger mestere beszélgetett egymással, aki évekig dolgozott az újvárosi klubnál. Talán arról (is) értekeztek, hogy ezt a párosítást szinte senki nem mondta volna a bajnoki döntőre, ami egyébként 2014 után hozott ismét két vidéki szereplőt.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Miközben folyamatosan telt a lelátó, összefutottunk a mérkőzést közvetítő televízió szakkommentátorával, Petrovics Mátyással, akinek nyilván sokat tették fel a kérdést, szerinte ki fog nyerni. Azt mondta, nehéz jósolni, hiszen e két gárdát a bronzpárharcba várták a legtöbben. Viszont nem tudja, a Dunaújváros még hány csodát tud véghez vinni, mert az egész szezonjuk az volt, de persze az Egert sem szabad leírni. Aztán mire jött a kezdő sípszó, egy gombostűt nem lehetett leejteni, annyian voltak a Fabó Éva Sportuszodában, így a csodálatos hangulat garantálva volt.

DFVE – Eger 10-10 (4-4, 3-2, 1-3, 2-1) büntetőkkel 13-14

DFVE: Aarts – Horváth 2, Garda 6, Mahieu, Sümegi 2, Dobi 3, Szabó. Csere: Somogyvári, Sajben N., Jonkl, Mucsy, Pál, Kardos D.,

Eger: Kiss A. - Kékesi, Szilágyi D. 2, Parkes 1, Czigány 5, Szellák 2, Bódi. Csere: Jancsó 3, Weston 1, Katona, Szilágyi Sz., Molnár.

Gól emberelőnyből: 1/9, illetve 3/7.

Gól ötméteresből: 7/5, illetve 6/3.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az első gólt a korábbi DFVE játékos, Szellák lőtte emberelőnyből, amire Horváth gyorsan felelt, majd a Mahieu által kiharcolt ötméterest kíméletlenül értékesítő Garda góljával már a hazaiaknál volt az előny, 2-1. Persze az Eger sem hagyta magát, elég volt pár Kiss védés és jó hevesi támadás, hogy a negyed utolsó két percére fordítson az ellenfél, 3-4, vezető góljuk Aarts kezéről pattant a hálóba. Sümegi egy óriási bombával egalizált, így döntetlennel zárult az első felvonás, ami kemény, de kevés kiállítást, így élvezetes játékot hozott.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A második negyedben percekig a védelmek és a kapusok jeleskedtek, aztán a Mahieu által kiharcolt újabb ötösből eredményes Garda révén újra a hazaiaknál volt az előny, és egy jó szerelés után a plusz kettőért mehetett a DFVE, de Garda szétlőtte a kapufát, a fordulásból meg büntetőt harcolt ki az Eger, amit Szilágyi D. nem hagyott ki, 5-5. Ha egy üzlet beindul alapon egy kipattanóra Mahieu robbant, akit büntetőt érően tüntettek el a vízben, Garda meg újfent pontos volt, 6-5. Aztán kimaradt több lehetőség mindkét oldalon, végül egy perccel a negyed vége előtt Dobi által végre sikerült kettővel vezetni, ami óriási hangrobbanást okozott, 7-5. Kár, hogy Weston egyre hozta fel övéit a nyolc perc végére.

A térfélcsere után kimaradt DFVE lehetőségeket jegyezhettünk fel, aztán Czigány egyenlítését, s miután továbbra sem talált utat Kiss kapujába a hazai csapat, Jancsó már a vezetést ünnepelhette a negyed ötödik percében, 7-8. Előnyből sem sikerült betalálnia a Dunaújvárosnak, szerencsére Aarts nem engedte kettővel elhúzni az Egert, és amikor már nagyon kellett, Dobi ugrasztotta talpra a közönséget nyolc perces gólcsendet megtörve, 8-8. Hiába szerzett labdát Garda, fordulhatott az ellenfél a negyed utolsó másodperceiben, amit Jancsó zárt le góllal, azaz megint fordult az állás, 8-9. Sajnos az emberelőnyökkel nem jól sáfárkodott a DFVE, egy akciógólt sem sikerült addig szerezniük fórból.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az utolsó negyed úgy kezdődött, hogy Katona rásózott Mahieura, amiért cserével végleges kiállítást kapott, az Újváros meg büntetőt, amiben Garda továbbra is hibátlan volt, 9-9. Aarts leszedett egy ziccert, majd üvöltve csapott a vízre, egyre inkább parázs lett a hangulat, de kolléganője is nagyot kiáltott saját védése után. Aztán amikor nagyon kellett, az első akciógól is megszületett emberelőnyből, Garda a Béke térről lőtte szét a hálót, 10-9. Egy nagyszerű védekezést hiába ünnepelt mindenki, a bírók kontrát fújtak, az akció végén Parkes és Aarts akaszkodott össze büntetőt érően, Czigány meg egyenlített, 10-10 - négy perccel a meccs vége előtt még semmi nem dőlt el. A két kapus elkezdett parádézni, s ahogy fogyott az idő, egyre inkább sorsdöntőnek ígérkezett a következő gól. Amire nagy esélyt adott az Egernek Szabó harmadik kiállítása, de az újabb Aarts bravúr ezt megakadályozta. Hiába kapott kontrát az ellenfél az utolsó percben, szenzációs blokkerdő állította meg a labdát. Horváth Brigitta lövését azonban a szintén klasszis teljesítményt nyújtó Kiss védte, így maradt 24 másodperce az Egernek a győzelemért támadni, de a dudaszó pillanatában Aarts leszedte Czigány ejtését. Következtek a büntetők, azaz ennél jobban már nem lehetett fokozni az izgalmakat!

Horváth bepattintotta az elsőt, és Szilágyi Dorottya is. A második körben jött Garda, az addig remeklő kapitány a kapufára dobta a labdát, Czigány pedig már az övéit juttatta előnyhöz. Sümegi keze nem remegett meg, Jancsó kísérlete kapufára ment. Mucsy lövését Kiss a kapufára tolta, Parkes ellenben nem hibázott, ezzel megint az Egernél volt az előny. Dobinak be kellett lőnie az ötösét, hogy életben maradjon a DFVE, így is lett, végül Szellák Csenge kezében volt a győzelem, a korábbi dunaújvárosi játékos pedig megszerezte a győzelmet az Egernek.

A második felvonást szerdán Egerben rendezik meg.