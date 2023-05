Női kajakban leginkább a fiatalok kaptak szerepet a versenyen, K-1 200 méteren Szellák Szabina a B-döntőbe jutott, ahol a kilencedik helyen zárt. Ugyanő K-2 500 méteren Biben Karinával volt érdekelt, az elő- és középfutamok után vasárnap a C-döntőben bizonyíthattak a fiatalok, ahol a hatodik helyen zártak.

A DKSE kajakosa még egy távon volt érdekelt a világkupán, ahol az U23-as korú fiatalokból álló négyesünk is remekelt ötszáz méteren. Szellák Szabina Nemes Réka, Dráviczki Dóra és Rugonfalvi-Kiss Janka társaságában szerepelt. A lányok az előfutam után a középfutamból pazar hajrával harmadikként jutottak be döntőbe, ahol már teljesen felszabadultan versenyezhettek. Ugyanis Szellákék előzetesen elmondták, a fináléba jutás a nagy céljuk. A világklasszis egységekkel teli döntőben végül kilencedikként értek be, például az ötszörös olimpiai bajnok Lisa Carrington vezette új-zélandiak csak harmadikak lettek a kínaiak és a spanyolok mögött.

„Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült döntőznünk, tapasztalatszerzés szempontjából nagyon jó volt ez nekünk és a szezon elején nagy löketet tud adni a továbbiakra.” - idézte Dráviczki Dórát a szövetség tájékoztatója.

„Mindenképpen magabiztosabban álltunk oda ma már, mint tegnap, akkor egy kicsit óvatosabbak voltunk. A középfutamban azt éreztük, hogy tényleg lehetséges ez az A-döntő, ami szintén nagy motiváció volt.” - tette hozzá Rugonfalvi-Kiss Janka.

Slihoczki Ádám C-1 500 méteren a középdöntőig menetelt, ahol aztán éppen lemaradva a B-döntőről, futamában a hetedik helyen végzett. Aztán vasárnap a kenusok mix döntőjében Horányi Dórával volt érdekelt a DKSE sportolója, ahol Gönczöl Laura és Rumi Gergő is rajthoz is állt. Minkét magyar egység remekül kezdett, féltávnál a kazahok mögött a második, harmadik helyen haladtak. A végén a lengyelek óriási hajrával beférkőztek a magyarok elé, a bronzérem Gönczöléké lett, míg Slihoczkiék a másik kazah páros mögött ötödikként zártak.

Slihoczki Ádám

Forrás: MKKSZ

Korisánszky Dávid és Fekete Ádám szombaton óriási hajrával harcolta ki a vasárnapi döntőbe jutást a kenu párosok olimpiai számában. Fekete állandó társa a DKSE kiválósága, Hajdu Jonatán, aki viszont betegsége miatt nem állhatott rajthoz, ezért Korisánszky ugrott be a helyére. A páros a féltávnál még a harmadik helyen haladtak, a második 250-en viszont még tudtak újítani és három tizeddel megelőzve a lengyel egységet nyerték meg a futamot.

"Amióta 15 hónapja megszületett a kisfiam, az élvez elsőbbséget, hogy megteremtsem otthon az anyagi biztonságot. Ezzel együtt minden évben találok motivációt a kenuzásban és megyek tovább. Ádám másfél-két hónapja mondta, hogy számítana rám, én pedig lehetőséget láttam benne. Minden munkámat visszamondtam, ezért ezúton is elnézést kérek az érintettektől, de úgy tűnik, hogy megérte." - mondta Korisánszky, aki jelenleg festő-mázolóként dolgozik.

"Pályáról pályára léptünk előre. Jonatán kiesése után tudtam, hogy én egy embert akarok magam elé, és az Koris. Megmutattuk a világnak, hogy mit jelent az, ha úgy készülünk, hogy mindenki megbízik a másikban. A mai pálya talán életem egyik legjobb pályája volt. Korissal ma bebizonyítottuk, hogy semmi sem lehetetlen. Ez egy nagyon jó kiindulópont a jövőre nézve" - tette hozzá Fekete Ádám a szövetség hírlevelében.