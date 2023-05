Miután a Kisvárda egy pont hátránnyal követi a kilencedik helyen álló Kohászt a tabellán, egy dunaújvárosi sikerrel már nem tudnák befogni őket az utolsó körben. A mai meccsen már újra számíthat a szakvezetés Borgyos Pannára, aki február elején szenvedett könyöksérülést. Ebből áprilisra felépült, de utána további kihagyás várt rá.

– Múlt hónap elején begyulladt a szemem, szaruhártyafekély alakult ki, de szerencsére nem kellett műteni. Valószínűleg a sok kontaktlencse használat miatt. Így húzodott el a visszatérésem, aztán az előző fordulóban a Fradi ellen már kaptam pár percet, ma is meglátjuk, miként bírom, mert azért van még kis hiányom, és nem érzem úgy a dolgokat a pályán. Sajnos pont, mire egyre jobban formába kerülnék és belelendülnék, vége is lesz a bajnokságnak – mondta lapunknak.

Borgyosnak rossz volt nézni a lelátóról a csapat szereplését, persze együtt örült a társakkal a sikereknél és bánkódott a vereségeknél. Leginkább a NEKA elleni idegenbeli volt fájó két körrel ezelőtt. – Ezt is szeretnénk most kijavítani, azon felül, hogy győzelem a cél. Elvileg még az előttünk álló MTK-t és Albát is beérhetnénk, azonban az egymás elleni eredményekben jobbak, így előzni nem tudjuk őket. Most fájhatnak igazán az elveszített pontok, de a sportban ugye, nincsen ha. Gyakoroltunk sokat, mindenre igyekeztünk felkészülni, de tény, nekünk csak a győzelem jöhet számításba.

Persze, ezen lesz az előző körben hihetetlen méretű vereséget szenvedő Kisvárda, 35–9-re kaptak ki a Debrecentől.

– Biztos vagyok benne, nem ilyen teljesítményt fognak most nyújtani. Készültünk, meglepetés nem érhet minket. Érje őket az, mondjuk a góljaimmal, de elsőként a csapat győzelme lesz a legfontosabb – tette hozzá.

A további párosítás: Alba Fehérvár – FTC, Békéscsaba – DVSC, Budaörs – Vác, MTK – Győr, Érd – Siófok, Mosonmagyaróvár – NEKA.