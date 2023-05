Szombaton a Fabó Éva Sportuszodában fordulatos, végletekig izgalmas meccsen a finálé első felvonását az Eger büntetőkkel nyerte meg, így a szerdai második találkozón dr. Sike József csapata már a végső győzelemért, míg a dunaújvárosiak az egyenlítésért és egyben az „életben maradásért” ugrottak medencébe a zsúfolásig megtelt hevesi létesítményben. Ez 1500 nézőt jelentett és fergeteges hangulatot, de a DFVE együttesét is elkísérte egy lelkes szurkolótábor. Az első meccsen a Dunaújvárosnak az emberelőnyös helyzetkihasználással meggyűlt a baja, csak egyet tudott kihasználni Garda, ellenben ezt az egriek ötven százalékos hatékonysággal tették. Azaz ez lehetett az egyik olyan pont, amiben ha az újvárosiak javulni tudnak, akkor nagy lépést tehetnek a siker felé. Szombaton mindkét oldalon kiemelkedő volt a kapusteljesítmény, Kiss és Aarts is parádésan teljesített, rajtuk most is sok múlhatott.

Dr. Sike József - aki több szezonon keresztül volt Mihók Attila segítője Dunaújvárosban - a meccs előtt azt mondta, az első meccs 51-49 százalékos eséllyel a Dunaújvárosé volt, de az utolsó két védéssel tudták döntetlenre hozni az állást, amit a győztes ötméteres párbajuk követett. Most viszont fordított az arány, de két százalékkal nem lehet nyerni, ehhez több kell. - Ma bármi történhet, és ne felejtsük el, hogy kivel játszunk. A Dunaújváros szerepelt a Bajnokok Ligája négyes döntőjében, és ők búcsúztatták az elődöntőben az Eurokupa aranyérmes UVSE-t két meccsen. Szóval, a kontinens egyik legjobb csapatának legyőzéséhez bravúrra van szükség – mondta.

Mihók Attila, a DFVE mestere arra törekedett, hogy elérje, ne legyen nagy teher a lányokon. - Fontos volt mindenki értse meg, az, hogy itt lehet a bajnoki döntőben, egy ajándék, azt pedig szívesen kell fogadni – tette hozzá.

A DFVE részéről Mucsy került ki a keretből, helyette Kardos Laura kapott helyet.

Eger – DFVE 10-7 (4-1, 3-2, 1-4, 2-0)

Eger: Kiss- Weston, Czigány 2, Bódi, Szellák, Parkes 3, Szilágyi D. 2. Csere: Dulic (kapus), Jancsó, Molnár, Katona, Kékesi 3, Szilágyi Sz.,

DFVE: Aarts – Csere: Szabó, Sümegi 1, Mahieu, Garda 2, Dobi 2 Kardos D. Csere: Horváth 1, Jonkl 1, Kardos L., Somogyvári, Sajben N., Pál.

Gól emberelőnyből: 3/11, illetve 4/11.

A meccset Czigány Dóra bombagóllal nyitotta, aki az első találkozón is sok gondot okozott a dunaújvárosiaknak, holott megbeszélték, pont őt nem szabad engedni tüzelni. A túloldalon az első emberfór kimaradt, aztán Parkes lövése becsúszott Aarts keze alatt, és miután támadásban továbbra sem találta önmagát a DFVE, már a három gólos előnyért mehetett az Eger, de szerencsére a védekezés jó volt. Az újvárosi szurkolói kórus túlkiabálva a hazaiakat próbált erőt adni a csapatnak, Sümegi meg egy távoli löketével, 2-1. A következő akciónál Sümegi újabb kísérletét Kiss kikapta a léc alól, aztán a vendégeknél maradt labdával megint Sümegi tüzelt, ami az egyik blokkoló kézről a kapufára pattant. Parkes kiállítást harcolt ki, aztán bezzeg az ő megpattanó kísérlete a hálóba ment, 3-1. Kiss ötven százalékos hatékonysággal adott tartást az Egernek, az ellentámadás után pedig már háromra nőtt a házigazda előnye, 4-1.

A második negyed elején Dobi löketét védte Kiss – már hetvenöt százaléknál járt – aztán egy rossz ejtés után lefordult az Eger, Kékesi a megúszásból újabb gólt szerzett, majd Czigány újabb lefordulást követően még egyet, 6-1. Úgy nézett ki, nagy bajba került a DFVE a játékrész második perce után, félő volt, hogy összeroppan a csapat. Azonban megrázták magukat az újvárosiak és nagy küzdelemmel megkezdték a felzárkózást, Jonkl hosszú idő után végre gólt szerzett, Garda bombája meg bement a kapufáról, 6-3. Sőt, a kicsit elbizonytalanodó Eger elrontott támadása után a mínusz kettőért támadhattak a lányok, de Kiss megint bemutatott egy bravúrt, aztán újra jöhetett a DFVE, de az utolsó percben Dobi kihagyta, Kékesi előnyből meg belőtte a helyzetét, 7-3.

A térfélcsere után további javulásra lett volna szükség, hogy a vendégek meccsbe kerüljenek, ám egymás után két befejezés zárult eredménytelenül. Jancsó kapott hatalmas labdát centerben, de a kapufára vágta, egy rossz bejátszás után – Garda és Mahieu nem értette meg egymást – megint az Eger jöhetett, de Szilágyi D. kihagyta a lehetőséget, Dobi meg minden dühét beleadva nem, 7-4. Aarts újabb védése után emberelőnyt kapott a DFVE, gyorsan gólra is váltották, de Mihók Attila már időt kért, így érvénytelen volt a találat. Újra támadhatott az Újváros, jött még egy kiállítás, Garda pedig a hálóba bombázott, 7-5. Ki gondolta ezt 6-1-nél! Szellák lövését elképesztő bravúrral védte Aarts, újabb remek védekezés után Dobi jött szélről, 7-6 – idáig elképesztő feltámadást láthattunk. Hatalmas munkával kivédekezett a csapat egy emberhátrány, de Garda pattintott lövését védte Kiss, bezzeg fél perccel a negyed vége előtt Szilágyi D. kilenc méterről suvasztotta be a labdát az alsóba, 8-6, szerencsére három másodperccel a dudaszó előtt Horváth is "megérkezett" a meccsbe egy tökéletes ejtéssel, 8-7.

Elképesztő izgalmakra volt kilátás az utolsó negyedben, Szilágyi Dorottya verhetetlen volt a labdák elhozásában, a támadásból rögtön fórt kapott az Eger, de ugyanő kidobta a labdát a pályáról. Előnybe került a DFVE, ekkor meg Garda lövésébe repültek bele a védők, kontrát fújtak a bírók, de Parkes leszedte a labdát az újvárosi játékos kezéről. Aztán felúszott, majd ő kapott egy bejátszást, beforgatta az emberét és a hálóba vágta a labdát, 9-7. Sajnos Kiss a legrosszabbkor védett megint, emberelőnyt kapott az Eger, de Szilágyi D. kapufára tüzelt, hogy a túloldalon befújt fórral a DFVE se tudjon élni, Jonkl kísérletét fejjel hárította Kiss, amikor az utolsó négy percre fordult a meccs. Dobi nagyszerű blokkja tartotta életben a vendégek győzelmi esélyeit, de Mahieu nem talált kaput centerből. Két perccel a vége előtt a DFVE korábbi játékosa, Szilágyi Dorottya lőtt nagy gólt, így már csodára volt szükség az egyenlítéshez is. Azonban minden eldőlt, amikor Dobi lövését a kapufa segítségével védte Kiss, az egriek pedig már csak a dudát várták, hogy elkezdhessék az ünneplését annak, 2013 után ismét bajnoki címet szereztek.

A csapatoknak az érmeket a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke, Madaras Norbert adta át. A dunaújvárosi lányok közül többeknél eltörött a mécses, de amit már nagyon sokszor leírtunk, és Mihók Attila is elmondott, a szezon előtt ettől a megfiatalított társaságtól szinte senki nem várta, hogy ilyen eredményekre lesz képes. Persze, most fáj az elveszített döntő, ám igenis legyenek büszkék magukra a játékosok, mi pedig rájuk!

A két korábbi kolléga, dr. Sike József és Mihók Attila most egymás ellen meccselt

Forrás: MVLSZ/Kovács Anikó