Összesen 5652 NHL-alapszakaszmeccs, 2316 pont, tíz első körös a draftról, három Stanley-kupa-győztes és egy világbajnok – ilyen erős kanadai keret érkezett Budapestre, az EUROVIT Hokitavaszra. Az észak-amerikai ország szövetsége egyelőre 20 játékost jelentett be, akik a magyarországi edzőtáborban és aztán a topdivíziós világbajnokságon részt vesznek, de a névsor még bővülni fog. A kanadai játékosok pénteken érkeztek meg Budapestre, és szombaton már az MVM Dome-ban gyakorolnak.

A keretben ott van Milan Lucic, az NHL egyik rosszfiúja, aki 16 szezon alatt 1173 alapszakaszmeccsen játszott a világ legerősebb hokibajnokságában és 2011-ben a Bostonnal meg is nyerte azt. Ő az elmúlt évtized legellentmondásosabb hokisa, aki nemcsak a pontszerzéssel, hanem brutális fizikai játékával is kitűnik a mezőnyből, nem véletlenül választották be több alkalommal szurkolói oldalak a liga „legkevésbé kedvelt" játékosai közé.

Rajta kívül még ketten emelhették magasba a Stanley-kupát: Tyler Toffoli 2014-ben a Los Angeles Kings színeiben, míg Sam Blais 2019-ben a St. Louis Bluesszal diadalmaskodott. Közülük előbbi 2015-ben világbajnoki aranyérmet is szerzett. Vb-tapasztalata még Tyler Myersnek, a Vancouver hátvédjének van, aki összesen közel ezer NHL-meccsen szerepelt. A keret rutinosabb tagjai közé tartozik Scott Laughton, a Philadelphia csatára, valamint MacKenzie Weegar, aki hetedik körben draftoltként jut el a vb-szereplésig.

Játszani fog Budapesten Adam Fantilli is, aki a jövő szupersztárja lehet. A 18 éves csatárt az egyetemi bajnokság legértékesebb játékosának választották idén, és az NHL-es játékosbörzén vélhetően a második helyen választják ki. Nem mellesleg junior világbajnok, ezt pedig a mostani keretből rajta kívül még hárman mondhatják el: Joe Veleno, Lawson Crouse és Tyler Myers.

A május 9-i Magyarország-Kanada mérkőzésre még kaphatóak jegyek. További részletek: https://hokitavasz.hu/

A kanadai keret

Kapusok: Devon Levi (Buffalo Sabres), Samuel Montembeault (Montreal Canadiens).

Hátvédek: Justin Barron (Montreal Canadiens), Ethan Bear (Vancouver Canucks), Pierre-Olivier Joseph (Pittsburgh Penguins), Tyler Myers (Vancouver Canucks), Jake Walman (Detroit Red Wings), MacKenzie Weegar (Calgary Flames).

Csatárok: Sammy Blais (St. Louis Blues), Lawson Crouse (Arizona Coyotes), Adam Fantilli (University of Michigan), Cody Glass (Nashville Predators), Peyton Krebs (Buffalo Sabres), Scott Laughton (Philadelphia Flyers), Milan Lucic (Calgary Flames), Jack McBain (Arizona Coyotes), Jake Neighbours (St. Louis Blues), Jack Quinn (Buffalo Sabres), Tyler Toffoli (Calgary Flames), Joe Veleno (Detroit Red Wings).