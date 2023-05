A középmezőnyben, ahol az utolsó felvonásig nagy harcok folytak a legjobb helyezésekért, az Előszállás nagyon kapaszkodott a negyedik pozícióért. A szerencse azonban most nem állt Masinka Csaba csapata mellé, mert ehhez a Baracsnak győzni kellett volna a Polgárdi ellen.

Ettől még szép befejezés jutott az előszállásiaknak, mivel szezonzárásként győzelemmel búcsúztak a bajnokságtól és a hazai közönségtől. Adonyban nem fejeződött be a Nagyvenyim elleni mérkőzés, mert a kilenc fővel kiálló vendégek az első félidőben teljesen elfogytak. A végső pontszámításnál így az Adony a Kálozt megelőzve a nyolcadik helyen végzett. A tabella végén küzdő Nagyvenyim összesen négy ponttal az utolsó helyen zárt.

Baracs – Polgárdi 3–4 (1–2)

Baracs: Szabó – Palkó, Áldott (Sbihi 84.), Prókai (Nagy E. 63.), Szurma, Balogh (Fejes 89.), Takács, Mészáros (Badi 16.), Rózsahegyi, Kozma (Deli 42.) Kiss.

Gólszerző: Takács (36.), Balogh D. (47., 68.)., ill. Lángos (18.), Fi (24.), Simon (50., 83.).

Az első félidő vendég vezetése után a második elején rögtön egyenlített a Baracs, majd három perc múlva ismét a Polgárdinál volt az előny. A 68. percben újabb hazai találat révén a házigazdák örülhettek a vezetésnek, ami egészen a hajráig tartott. Ekkor a Polgárdi egy büntetőből szerzett góllal nyert, így a Baracs nem tudta otthon tartani a három pontot. Ennek ellenére joggal ünnepelhettek a mérkőzés végén a hazaiak, hiszen igazán szép szezont zártak. Különösen, ha a Fejér vármegyei kupad második helyezését is figyelembe vesszük.

Körmendi Zsolt így értékelt: – A szezon utolsó mérkőzésére teljesen kifulladtunk. Az elején a szokásunkhoz híven nem tudtuk értékesíteni a ziccereket. Ráadásul kétgólos hátrányba kerültünk, amit azért sikerült kozmetikázni a pihenőig. Szünet után gyorsan kiegyenlítettünk, de egy védelmi hibából ismét hátrányba hoztuk csapatunkat, majd újra visszajöttünk. Sajnos ezt sem tudtuk megőrizni, így fájó vereséggel zártuk a bajnokságot.

A Baracs (s) az utolsó fordulót elvesztette, de így is magabiztosan harmadikként végzett a dobogón

Fotó: Horváth László

Az Adony – Nagyvenyim, 7–0-ás állásnál félbeszakadt mérkőzésről Gászler Ferenc nagyvenyimi edző lapunknak elmondta, hogy eleve kilencen tudtak csak elutazni. Aztán sajnálatos sérülések és egy kiállítás miatt a huszadik percre elfogytak a pályáról. Természetesen a becsület és a sportszerűség azt diktálta, hogy még ilyen kis létszámmal is megpróbáljanak kiállni. A mérkőzést és a győzelmet ezzel az eredménnyel írták jóvá az Adonynak.

Előszállás – Szabadbattyán 5–3 (3–0)

Előszállás: Garbacz – Kovalovszky (Horváth K. 58.), Béres, Czifra, Felföldi (Kercza 64.), Mekota, Horváth G. (Vitális 55.), Bozsoki (Kvárik 64.), Princz (Nagy 71.), Németh, Csuka.

Gólszerző: Czifra (35., 46., 49.), Mekota (45.), Nagy (85.), illetve Illó (67.), Magda (68.), Pájer (70.).

A találkozóról Masinka Csaba előszállási edző adott tájékoztatást. – Győzelemmel ünnepelhettük az utolsó forduló végét. Sajnos ez a győzelem nem volt elég a negyedik helyhez, így maradtunk az ötödiken, amihez azért szükséges volt megnyerni a meccset. Az első félidőben jól játszott a csapat, a szünet után mindenkit becseréltem és egy kicsit ki is engedett a társaság. A vége már örömfoci volt.

Az Előszállás az ötödik helyen zárt, és ők adták a bajnokság gólkirályát, Czifra István személyében

Forrás: Előszállás SE

Nagykarácsony – Kisláng 3–3 (1–2)

Nagykarácsony: Turi – Kovács D. (Szabó 78.), Demeter, Gráczer, Mohácsi (Őri 67.), Rezes, Kőkuti, Fülöp, Éliás (Wadolowski 78.), Gábris (Berta 46.).

Gólszerző: Erdei (öngól 39.), Mohácsi (52.), Rezes (58.), ill. Willerding (9.), Erdei (15., 69.).

A Nagykarácsony stabil élvonalbeli csapatként szerzett második helyet

Fotó: Balogh Tamás

További eredmények: Beloiannisz – Seregélyes 3–3, Aba Sárvíz – Kálóz 3–1, a Mezőfalva szabadnapos volt.