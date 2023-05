Ennek a korosztálynak most először rendeznek döntőt, hiszen eddig U19-es és U21-es bajnokságok voltak. A Magyar Röplabda Szövetség versenybizottsága azonban a két korosztály összevonása mellett döntött, mivel elég nagy volt az átfedés a korosztályok között. Az U20-as bajnokságban a 2003 január 1. és a 2007. december 31. között született játékosok szerepelhetnek, de csapatonként két 2002-ben született játékos is pályára léphet mérkőzésenként. A hat együtets két darab hármas csoportban kezdi meg a finálét. A középszakaszt a kecskemétiek nyerték, ezúttal azonban több meghatározó játékosuk is hiányozhat a válogatott romániai túrája miatt.

A DSE Röplabda Akadémia gárdája Tomanóczy Tibor vezetőedző irányításával ezt az etapot az ötödik helyen zárta. - Sokszor nem tudtunk a teljes csapattal kiállni ebben a sorozatban. Ráadásul játékosaim döntő többsége két-három évvel fiatalabb. Az álmunk az, hogy a döntőben éremért játsszunk, de nem lesz egyszerű, mivel a Kecskemétnek, a Kaposvárnak és a Pénzügyőrnek is jó csapata van.

Az újvárosi csapat pénteken az A-csoportban a KESI A és a Pénzügyőr ellen lép pályára.