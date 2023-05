Vegyük először a Hidegkúti SC-t. Bár ők a sajnálatosan legstabilabb (a mezőnyt záró) hatodik helyen állnak, és ha innét a péntekit és hátralévő három meccset is győzelemmel abszolválják, akkor is kockázatos lenni fogadni a bent maradásukra. Túloztam-e a föltámadásukkal? Aligha, hiszen a veszélyes zónába (az utolsó három fog kiesni) kerültek rendesen összekapták magukat a hajrára. Az egyik példa rá a 2F-BAU Tolna-Mözs, melyről elismerőképpen kell szólnunk, hiszen a Dunaújváros Futsal csapatát is alaposan megszorongatta, és csak a játék végén szerzett Németh Tamás gól döntötte romba az éledező terveiket. A rácalmásihoz hasonló nagy birkózást hozott nekik ebben a fordulóban a Tihany elleni is. A hajrában behozták a lemaradást, de a fináléra már nem volt energiájuk. Aztán ott van az Asterix Érd is, melynek tagjai szintén ebben a fordulóban kíméletlenül leszámoltak a KISÉP Szigetszentmiklóssal (5-1) és praktikusan riválisukká is váltak.

Ezért gondolhat az ember arra, hogy ha azok felpörögtek, akkor nem a bent maradásról, hanem a jövőjéről gondolkodó Hidegkúti SC is könnyen rátesz egy lapáttal a dunaújvárosiakkal szemben péntek este. Mit tehet ebben a rumliban a Dunaújváros Futsal? Mi egy dologra tippelünk, hogy nem a többiekre, hanem a saját presztízsére figyel. Szinte hihetetlen, hogy már csak három forduló van vissza a bajnokságban és azt egy szép meneteléssel kell lezárniuk. Ehhez, mondjuk Spanyolországból gyorsan három-négy klasszist kéne igazolni? Az most nem szükséges, Elegendő kiváló játékos van a keretükben, akikkel bárki letudnának győzni ebben a bajnokságban.

Jöhetnek a gyógyító varázsigék: a jóízű baráti, csapattársi beszélgetések, a mágiák: az egymás szemébe nézések és a dolog megbízhatóan működni fog. Az nem lehet, hogy egy Cseresnyés Alexet, Ivacs Gábort, Csányi Dávidot , Németh Tamást, Fekete Tamást, Villám Balázst és Varga Milánt is a keretében tudó csapatnak bizonygatni kelljen, hogy mindenük megvan egy remek bajnokságot záró sorozathoz.

Arra tippelek, hogy Tóth Árpád az edzőjük sikerre vezeti őket.