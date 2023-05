Szellák Szabina nagyon meglepődött, de persze hatalmas öröm neki, hogy végül három számban is rajthoz állhat, a női kajakosok közül a legtöbb futamot ő kapta.

– Az előző verseny számunkra még csak tájékoztató volt, amit egy jó, de nem zökkenőmentes felkészülés után vártam. Akadt több hibám, de jobb felépítésű versenyt tudtam menni, mint tavaly, és nagyon örültem, hogy dobogóra állhattam. A páros után pedig vegyes érzéseim voltak – tekintett vissza az előző szegedi szereplésére, aztán kiemelte, meglepte, hogy K-1 200, K-2 500, és K-4 500 méteren is bizalmat szavazott neki a világkupán a kapitány, aki egyébként már előre jelezte: női kajakban főleg az utánpótlásra számít majd, miután az első válogatója csak ezt követően lesz a szakágnak.

Szellák Szabina három számban kap bizonyítási lehetőséget a kapitánytól Fotó: LI

– Én csak a négyesre számítottam, már az is nagy megtiszteltetés lett volna, de így, nem is tudom mihez hasonlítani az érzést. Felnőtt nemzetközi versenyen életemben először most állhatok rajthoz egyesben is. Nagyon várom a versenyt, és szeretnék teher nélkül szerepelni, de a csúcsformánk még nem most teljesedik ki. Mentálisan és fizikálisan is kihívás lesz a szereplés, de attól viszont nem lesz nagyobb drukk bennem, hogy akár mindkét oldalamon egy-egy olimpiai bajnok rajtol. Tisztában vagyok vele, hogy nem vagyok a felnőtt mezőny elején, hanem még csak az U23-ban, de jó kis kihívás és nagyszerű tapasztalatszerzés lesz a világkupa. Esélyeket nem latolgatok, mert nem szoktam, így most sem teszem.

Slihoczki Ádám két távon lesz érdekelt, C-1 500 méteren, illetve C-2 500 mixen. – Örülök a válogatón szerzett két érmemnek, viszont sajnálom, hogy C-2 500-on nem sikerült világkupa-indulást elérnünk. Azonban nagyon izgultam, mert a párosunknak ez volt az első versenye, meg a szezonnak is. Most ez a nagy ­stressz lement rólam. Ami a ma kezdődő eseményt illeti, az egyes nagyon motivál, mert igen erős és népes mezőny lesz, mindenki indul, aki számít a világon. Azaz jó felmérő lesz arra, hogy hol tartok. Amennyiben a döntőbe sikerülne jutnom, azzal maximálisan elégedett lehetek, mert ez évek óta nem sikerült magyar kenusnak. A mix, azaz a vegyes szám meg azért lesz különleges, mert még soha nem próbáltam ezt a távot, és a különlegessége még, hogy a párom lesz a párom. Ezért érdemben nem tudok esélyeket mondani, de azért ne legyünk utolsók – fogalmazott.

Ötszörös olimpiai bajnok is indul

A csütörtöktől vasárnapig tartó világkupán a gyorsasági szakágban 25 versenyszámban osztanak ki érmeket, ráadásul egy nemzet számonként akár két egységet is indíthat. Hüttner Csaba szövetségi kapitány így ötvenhárom versenyzőre számít a szezon első nemzetközi eseményén. A Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség (ICF) honlapján megjelent közleményből kiderül, hogy a világkupán a hazai kiválóságok és feltörekvő fiatalok mellett a sportág számos kiemelkedő alakja is vízre fog szállni. Az olimpiai kvalifikációs év első nemzetközi versenyén Szegedre érkezik többek között az ötszörös olimpiai bajnok új-zélandi Lisa Carrington, a kínai Shixiao Xu, Mengya Sun alkotta olimpiai bajnok kenupáros, a tokiói ötkarikás játékok érmesei és számos döntőse, továbbá világ- és Európa-bajnokok. Például a királyszámban, férfi K-1 1000 méteren a tokiói olimpia érmesei ismételten összecsapnak. Kopasz Bálint, Varga Ádám és a portugál Fernando Pimenta újra megmérkőzhet egymással, de a mezőnyben ott lesz még az akkori verseny további négy finalistája is.