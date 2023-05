Mivel az első két helyezettnek már csak három mérkőzése van hátra, így jogosan ünnepelhetett a hétvégén a Besnyő. A dobogó többi helyeiért azonban még nagy csaták folyhatnak. A számtan szerint esélyes az előbb említett Szabadegyháza mellett gyakorlatilag a teljes középmezőny. Hangsúlyos, hogy ez utóbbi megállapítás csak a matematikán alapszik! Jellemzően a harmadosztályban az utolsó csatában véglegesedik a sorrend. Ahogy futballban mondani szokás: a labda gömbölyű, addig még bármi megtörténhet.

Besnyő – Rácalmás 2-1 (1-1)

Besnyő: Gyuró - Németh, Molnár, Bosnyák, Patatics, Dankó, Lepsényi, Juhász, Boronyai (Koller 89.), Tálas, Kurucz.

Rácalmás: Farkas (Hatvany 60.) - Balogh, Illés, Domak (Szántó 72.), Pásztor, Juhos (Horváth 83.), Németh, Suplicz, Sőregi, Bartók, Hornyák.

Nem kis meglepetésre a listavezető otthonában a vendég Rácalmás szerzett vezetést Balogh révén, amit a mérkőzés első félidejének 43. percéig tartottak, amikor a hazaiak Kurucz révén kiegyenlítettek. A második félidő 83. percéig úgy látszott, a vendégeknek sikerül egy pontot lopni vendéglátóiktól, de Lepsényi gondoskodott a hazai győzelemről. Így a Besnyő, ha nem is hivatalosan, de joggal ünnepelhette a bajnokság megnyerését. A hátralévő fordulókban már nem lehet elvenni az elsőséget tőlük.

Matykovics László besnyői elnök értékelése: - Nagyon örülünk az eredménynek. Szeretnénk egy osztállyal feljebb lépni, de ez függ az utánpótlás csapat megszerzésétől. Lehetséges megoldásként egy közeli település fiataljainak fúziójában gondolkodunk. Nekik is húzóerő lenne, ha a feljátszások során előrelépési alkalmat kapnának. Azért egy kisebb ünnepet tartottunk. A folytatásban természetesen igyekszünk a legjobb eredményeket elérni. Azok a játékosok is pályára léphetnek, akik az idény nagy része alatt sérültek voltak, vagy egyéb okok miatt kevesebb lehetőséghez jutottak.

Boncz Gábor rácalmási edző: - Még a büntetőt is kivédtük bravúrral, de most a sors nem úgy akarta, ahogy mi. Összességében egy igazságos döntetlen lett volna a helytálló eredmény. Voltak véleményes helyzeteink. Hátra van még két nehezebb találkozónk a sorsolás szerint. Szeretnénk a dobogóra, vagy nagyon közelébe odaérni.

Az ősszel szintén 2-1 nyert a Besnyő a Rácalmás ellen. Most a bajnoki címet jelentette a győzelem

Fotó: Horváth László

Kulcs – MPF Ráckeresztúr 1-1 (0-0)

Kulcs: Virág - Cseresnye, Völcsei, Németh, Ócsai (Godó 46.), Cserkuti, Molnár (Plézer 63.), Osváth, Szekszárdi, Zsigmond, Balla.

Ráckeresztúr: Szabó - Becséri, Sárosi (Csapó 55.), Gajdó, Sztarek, Pintér, Takács B., Takács M. (Nagy 73.), Borsos, Papp (Zimek 85.), Palkó (Joó 48.).

A mérkőzés vége felé négy perc alatt összehozta a két csapat a pontosztozkodást. A 78. percben a hazaiaknál Németh, a 82. percben a ráckeresztúriaknál Sztarek talált be az ellenfél kapujába.

Ócsai Norbert, Kulcs: - A pályánk sajnos továbbra is alkalmatlan labdarúgásra, nagyon nehéz rajta még futni is. Ennek ellenére csapatom megint nagyot küzdött. A tavasz felénél átálltunk egy új szisztémára, ez azóta is jól működik. Ellenfelünknek nagyon kevés helyzete volt, a csapatvédekezésünk ügyes volt. Szerencsére sok helyzetet sikerült kialakítanunk, de a kihasználásuk sajnos továbbra is gyenge. A mérkőzéseink nagy része ezen bukik el. Örülök az egy pontnak, de inkább nekünk állt ez a mérkőzés, illetve utolsó percben lőtt szabályos gólunktól is megfosztottak minket.

További eredmények: Szabadegyháza-Sárosd II. – Kőszárhegy 1-0, Nagylók – Lajoskomárom II. 7-1, Cece – Sárszentágota 2-1, Alap – Vajta 1-0.