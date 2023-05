A Baracs az ötödik körben, a negyeddöntőben óriási bravúrral búcsúztatta az I. osztályt toronymagasan vezető Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő csapatát hazai pályán. A Baracs ezúttal is otthon játszik és megint első osztályú ellenféllel, a nyolcadik helyen álló Ikarus-Maroshegy csapatával mérkőzik a továbbjutásért, és most is jó esélye van Körmendi Zsolt legénységének az újabb meglepetésre.

A Fejér Vármegyei Kupa másik elődöntőjét már lejátszották, a Lajoskomárom csapata érvényesíteni tudta a hazai pálya előnyét, fordított és nyert a Csór Truck-Trailer ellen, és elsőként jutott a május 14-én megrendezésre kerülő fináléba, a döntőnek a MOL Aréna Sóstó ad otthont.

A körzetünkhöz tartozó másik csapat, a Beloiannisz is futballcipőt húz szerdán. A görög falu gárdája a Sárbogárdot várja hazai környezetben. Ők az előző fordulóban a Csór Truck-Trailer csapatától kikaptak ugyan 1-3-ra, de a vigaszágon a másik vesztessel, a Sárbogárddal mérkőzhetnek. Ugyanis a negyeddöntők vesztesei még küzdenek az 5. Magyar Kupa országos főtáblás helyért.