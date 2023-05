Az Aba Sárvíz remek játékkal az ünneplő KK Grain Kft.-Mezőfalvától lopott három pontot a tét nélküli meccsen.

KK Grain Kft.-Mezőfalva – Aba Sárvíz 2–3 (2–1)

Mezőfalva: Kovács – Sági II. J. (Kertész 56. p.), Balázs (Márki 56.), Sümegi, Kis (Kovács D. 56.), Török, Balogh I., Németh (Sebestyén 56.), Kovács B., Mazán (Ráthgéber 56.), Csontos.

Aba Sárvíz: Simon – Imre, Huszti, Denke, Kulcsár (Katona 80.), Budai (Pataki 93.), Hegyi (Piszker 92.), Réti, Réti, Iváncsik, Fauszt.

A 16. percben büntetőt rúghatott az Aba csapata, így a vendégek kezdték a gólgyártást. A válaszra nem sokat kellett várni. Sági a félidőig kétszer is betalált a vendégek kapujába. A szünetet követően a vizitálóktól Hegyi duplázott és állította a be a meccs végeredményét. A találkozón egyáltalán nem játszott megilletődve az abai csapat. Bátran nekirontottak a bajnok Mezőfalvának, minden félelem nélkül. A meglepett hazai csapatnak voltak helyzetei, de úgy látszott, ezúttal nincs annyi tűz a mezőfalviakban, hogy döntetlenre szépítsék a találkozót.

Az Aba Sárvíz (kékben) nagy lelkesedéssel írt három pontot a 25. fordulóban Mezőfalván

Fotó: Horváth László

A meccs végén Villám Balázst, a KK Grain Kft.-Mezőfalva edzőjét kérdeztük.

– Az elsődleges cél, amit kitűztünk, a hazai pályán játszott mérkőzések megnyerése, sajnos ez az ősszel már elbukott a Seregélyessel szemben. Viszont a tavaszi célokat maximálisan teljesítettük azzal, hogy tartottuk az első helyet és megnyertük a bajnokságot. Teljes mértékben elégedett vagyok mindenkivel.

Irány az első osztály, de vajon vele, vagy nélküle? – Még nem kértek fel, de boldogan elvállalnám. Tapasztalatom ebben az osztályban

játékosként van. Edzőként a másodosztály is egy ilyen kérdőjel volt. Mezőfalváig gyerekekkel foglalkoztam, nem felnőttekkel, akik tulajdonképpen nagy gyerekek – szokták mondani. Valamivel könnyebb a kicsikkel foglalkozni. Természetesen jó összhang és megértés nélkül nem érhettük volna el ezt az eredményt. Nagyon sokat tanultam én is. Az emberi oldalakat, a személyiségeket kell most inkább felfedeznem. Alkalmazkodunk egymáshoz, és szerencsére nagyon jól sült el – hallottuk Villám Balázs rövid értékelését.

A találkozóról a vendég Aba Sárvíz csapat vezetője Radnics Attila elmondta, maga is meglepődött az eredményen és a győzelmen. Stressz nélkül álltak a kezdő vonalhoz, hiszen a bajnokcsapat ellen kellett játszani. Mindig úgy futnak ki, hogy győzni szeretnének és a lelkesedés most meghozta a gyümölcsét.

A találkozót után a bajnoknak járó aranyérmeket Bencsik István, az MLSZ Fejér Vármegyei Igazgatóság társadalmi elnöke, Márok Csaba polgármester, és a klub vezetői adták át a játékosoknak.

Bencsik István gratulál Fotó: Horváth László

Szabadbattyán – Nagykarácsony 0–4 (0–2)

Nagykarácsony: Turi – Fülöp (Szabó 82.), Mohácsi, Rezes, Demeter (Gábris 54.), Kovács D., Kőkuti, Berta (Őri 69.), Horváth (Kovács R. 54.), Gráczer, Éliás.

Gólszerző: Kovács D. (28. p., 68. p.), Gráczer (39. p.), Kovács R. (65.).

A Nagykarácsony (pirosban) is már biztosan második

Fotó: Horváth László

Seregélyes – Baracs 2–2 (1–0)

Baracs: Tóth – Szurma, Hepp, Takács, Nagy E. (Sbihi 85.), Deli (Áldott 55.), Badi, Mészáros, Takács, Palkó, Kiss, Nagy D. (Balogh D. 55.).

Gólszerző: Horváth (9.), Szalai (51.), illetve Nagy (53., 58.).

Polgárdi – Adony 2–2 (0–1)

Adony: Rácz – Budai, Bognár, Vukaljovics, Budai, Virág, Tóth, Mónos, Hodula (Glonczi 46.), Balogh, Kőkuti.

Kiállítva: Vass (93.), ill. Vukaljovics (93.)

Gólszerző: Nánai (56.), Fi (84.), illetve Tóth (12.), Bognár (78.).

Káloz – Előszállás 0–1 (0–0)

Előszállás: Nagy – Béres, Nyári (Németh 74.), Princz, Czifra (Reichardt 79.), Kovalovszky, Mekota, Horváth G. (Vitális 86.), Felföldi (Garbacz 89.), Bozsoki, Csuka (Horváth K. 92.).

Gólszerző:Felföldi (54.).

További eredmény: Kisláng – Beloiannisz 6–0.

A Mezőfalvának még van egy elmaradt mérkőzése, amit május 24-én, szerdán 18 órakor játszanak le Előszálláson. A vendégfogadónak jól jönne a három pont a végelszámolásnál.