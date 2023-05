A 14 órakor kezdőd mérkőzés egyértlemű esélyese a második helyen álló FTC, ráaádásul egy óriási bravúr után vannak, miután hatgólos hátrányukat ledogolozva a Metz ellen, továbbjutottak a BL négyes döntőjébe.

Rapatyi Tamás csapata a szünet előtt váratlan vereséget szenvedett a NEKA otthonában, most pedig abban bízhatnak, sikerül megnehezíteni a Kohász dolgát, amit csak tetét, hogy nem tudnak teljes kerettel kiállni.

– A Ferencváros törtnetének egyik legnagyobb sikerét érte el a BL-ben, treméljük, a két magyar együttes közül kerül majd ki a végső győztes. Ami pedig a szombati mérkőzést illeti, nehézséget okoz számunkra, hogy Farkas Kata és Arany Rebeka sérült, utóbbit már meg is műtötték, így ők nem állhatnak rendelkezésünkre. Borgyos Panna viszont visszatért, de neki még formába kell lendülnie hosszú kihagyása után, s vannak azért egyéb kisebb sérüléseink is, szóval nem tudunk a legerősebb összeállításunkban pályára lépni. Az a csapat azonban a legerősebb, ami éppen pályára lép, s az elvárásunk ezúttal az lesz, hogy mindenki elvégezze a rá bízott feladatot, s az első perctől az utolsóig küzdjön. A Fradi most lendületben van, biztosan felszabadultan játszik majd a hétvégi remek siker után, mi azonban szintén meg szeretnénk mutatni, hogy mire vagyunk képesek

A forduló további párosítása: NEKA - MTK, Érd - Békéscsaba, Kisvárda - DVSC, Siófok - Budaörs, Vác - Mosonmagyaróvár, Győr - Ferencváros.