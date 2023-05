A meccs előtt ünnepélyes keretek között búcsúztatták a távozó dunaújvárosi játékosokat. Bulath Anita szakmai igazgató, Horváth Tibor ügyvezető és Vertig Csaba operatív igazgató többek között egy névre szóló, bekeretezett mezt adott át Farkas Katának, Gabrijela Bartulovicnak – ő pont Debrecenbe igazolt -, Saskia Weisheietelnek, Poczetnyik Lucának, Farkas Johannának - akit a magyar szövetség a 2022-es év legjobb utánpótlás játékosává választott –, valamint Kazai Anitának, aki az egyik legrégebbi „motoros” volt a csapatban, nem véletlen, hogy szemeit törölgette köszöntése után. Aztán következett egy újabb, ugyanis Fekete László Zoltán, a DKKA törzsszurkolója a napokban ünnepelte születésnapját, a csapat pedig ebből az alkalomból egy kezdődobással ajándékozta meg.

DKKA - DVSC 25-39 (14-22)

DKKA: Bartulovic – Agócs 2, Borgyos 5, Weisheitel 3, Nick 1, Poczetnyik 1, Farkas J. 2. Csere: Oguntoye (kapus), Krupják-Molnár 2 (1), Szalai 1, Kazai 2, Horváth, Fodor 3, Lakatos 3, Matucza, Gajdos. Vezetőedző: Rapatyi Tamás.

DVSC: Joelle – Petrus 2, Kácsor 3, Vámos P. 4, Bordás 5, Planéta 5, Töpfner 13 (6). Csere: Giegerich, Torda (kapusok), Hámori, Füzi-Tóvizi 1, Csernyánszki 1 (1), Kiss 1, Panyi, Vámos M. 1, Szabó 3. Vezetőedző: Szilágyi Zoltán.

Hétméteresek: 2/1, illetve 8/7.

Kiállítások: 8, illetve 4 perc.

A Debrecen együttese már nem követte a bevezetőben részletezett ünnepi pillanatokat, azaz nem vette félvállról a meccset, de erre számítani is lehetett, hiszen számukra úgy lett biztos a harmadik helyük, ha nyernek, vagy legalább pontot szereznek, s akkor mindegy, mit játszik a Győrrel az őket követő Mosonmagyaróvár. Szóval, Poczetyik szép góljával kezdődött a találkozó, aztán a Loki a gázra lépett, 1-4 után Nick még betalált, aztán hat perces gólcsend jött hazai oldalon, a 12. percre már 2-9 volt az állás. A dunaújvárosi B-közép minden dicséretet megérdemelt, hiszen az első perctől kezdve, megállás nélkül buzdították a csapatot, doboltak, énekeltek, 6-13-nál is olyan elánnal, mintha fordított lett volna az állás. A piros-fehér rigmust pedig együtt skandálták a debreceni szurkolókkal - hiszen mindkét klubnak ez a színe –, akikkel köztudottan nagyon jó a kapcsolat. A 20. percre már tíz gólt rakott közé a Loki, s a tetemes előnnyel jól sáfárkodtak a szünetig is.

A pihenő alatt újabb ünnepi pillanatok következtek, ugyanis ekkor kapta meg a Virág Roland vezette U17-es csapat a III./D csoportban megszerzett elsőségért járó aranyérmet, ezen felül tapasztalatszerzés gyanánt elindultak az U19 III./F-csoportban is, ahol legfiatalabb együttesként, bravúros teljesítménnyel másodikak lettek, így az ezüstérmek is a lányok nyakába kerültek.

Aztán folytatódott a találkozó, s bizony alaposan az öltözőben maradt a Debrecen, a DKKA meg nagyon felpörögve jött ki, ugyanis a második félidő elején három perc alatt zsinórban négy gólt lőtt az Újváros, ezzel megfelezve hátrányát. Ezt a rohamot akarta megtörni Szilágyi Zoltán egy időkéréssel, ami eredményes is volt, csapata összekapta magát, és a 38. percre visszaállította a korábbi különbséget a felek között (18-26), amit aztán még növelni is tudtak, az utolsó negyedórára fordulva 20-32 volt az állás. A DKKA igyekezett helytállni, Oguntoye szép védéseinek, Farkas Johanna talpról elengedett góljának, a fiatal Fodor duplájának is lehetett tapsolni, de a DVSC tetemes előnye birtokában sem engedett ki, és végül még nyitva az ollón, fölényesen győzött, a lefújás után pedig örömtáncot járhattak a vendégek. Így a találkozó végére is maradt egy éremátadás, ugyanis a debreceniek a dunaújvárosi csarnokban vették át a harmadik helyért járó medálokat a Magyar Kézilabda Szövetség operatív igazgatóhelyettesétől, Pitz Andrástól. Majd az Ismerős Arcok Nélküled című számát összekapaszkodva énekelték el, hogy aztán a drukkereik előtt folytatódjon fiesztájuk. A DKKA játékosai is megköszönték a szurkolást, lepacsiztak a nézőkkel, s bizony ekkor újra nem egy szempár lett könnyes a lányoknál, amolyan keretbe foglalva ezt az estét.