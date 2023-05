A szünet után előbb Szedmák hihetetlen szögből lőtt góljait, majd a legnagyobb rivalgást hozó Villámét ünnepelték a hazaiak, végül a nagyon igyekvő Varga Milán, többször akrobatikus előkészítésből született záró lövését, amivel beállította a végeredményt.

A mérkőzést Kovács Krisztián így értékelte: - Aaz első pár percben megint bent maradtunk az öltözőben, mint a Tihany ellen. Nem sokat bánkódtunk, mert hál’ Istennek gyorsan sikerült felállnunk és megmutatni, hogy valóban melyik a jobb csapat!

Kovács előtt remek helyzetek adódtak, mégis inkább két gólpasszra szánta el magadat. - Sajnos a saját gól nem jött össze, de nem is ez számit, hanem hogy csapat szinten érjünk el sikereket. Az, hogy ki rúgja a gólt, az másodlagos. Mindenképp az volt a cél, hogy idegenben és itthon is megverjük őket. Sikerült és így megvan az alsóházi első hely! Már csak egy meccs van hátra, természetesen egytől-egyig mindegyiket komolyan vesszük, erre is győzni megyünk.

Tóth Árpád edzőtől azt kérdeztük, mi volt a fontosabb, a győzelem, vagy a csoportelsőség?

- Mind a kettő. Praktikusan összekapcsolódott a kettő. Mindig győzni akarunk, és ez most az elsőséget is meghozta. Igaz, az elején ismét bent ragadtunk az öltözőben, de ilyenkor mondja az edző, ha ilyen játék születik és minden meccset így zárunk le, akkor máskor is maradjunk egy kicsit bent! Az első percekért mérges voltam, de ettől nem tartottam, mert tudom, hogy a fiúk mire képesek és azt ismét hozták.