A DKKA az előző mérkőzésen fájó vereséget szenvedett szintén hazai pályán a Kisvárdától, most pedig az egyik élcsapat, a harmadik helyen álló DVSC vár a Kohászra. Úgy alakultak az eredmények, hogy a bronz­érem sorsa még nem dőlt el hivatalosan, ugyanis a Loki csak egy ponttal áll a Mosonmagyaróvár előtt a tabellán. Azaz a biztos dobogóért győznie, de mindenképpen pontot kell szereznie a Debrecennek. Bár az óváriak a bajnok Győrrel találkoznak, így az esélyek nem mellettük szólnak.

A DKKA előző körös vereségével a tizedik helyre csúszott vissza. Rapatyi Tamás csapata úgy kerülhet vissza a kilencedik pozícióba, ha nagy bravúrral nyerni tud a Debrecen ellen, illetve a Kisvárda kikap a Fehérvártól.

– Nem a Debrecennel és az ő céljaikkal, hanem saját magunkkal foglalkozunk. Mint minden meccsen, ezúttal is tudásunk legjavát szeretnénk nyújtani, függetlenül attól, hogy ez lesz az utolsó találkozónk. Sajnos, mint a tavaszi szezonban oly sokszor, most sem tudunk teljes kerettel kiállni, azaz szegény embert az ág is húzza. Ennek ellenére próbáljuk a legtöbbet kihozni ebből a bajnokiból, ezzel is feledtetve némileg a Kisvárda-meccset, amit az az igazság, nehéz megemészteni. Aki hadra fogható, játszani fog, és szeretném, ha maximumot nyújtana. Fontos lenne jó száj­ízzel lezárni a szezont és úgy menni a nyári szabadságra, hogy utána újult erővel készüljünk. Abból, hogy nem úgy sikerült a bajnokság, ahogyan szerettük volna, le fogjuk vonni a következtetéseket – mondta lapunknak Rapatyi Tamás.

Megjegyezte, úgy érzi, fejlődött a csapat a szezon során, persze kijöttek a hiányosságaik, problémáik is menet közben. Tisztában vannak vele, mik az erősségeik és gyengeségeik, mindig arra törekedtek, hogy előbbiből hozzanak minél többet felszínre. Reméli, így lesz ez szombaton is, hűséges szurkolóik előtt és támogatásuk mellett annak ellenére, hogy foghíjas csapattal tudnak kiállni.

Az utolsó fordulóból már lejátszották a Békéscsaba– Siófok találkozót, ami 30–32 lett. A további párosítás: Ferencváros–MTK, Kisvárda–Alba Fehérvár, NEKA–Budaörs, Győr–Mosonmagyaróvár, Vác –Érd.