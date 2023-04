Az utolsó három mérkőzésén öt pontot szerzett a Kohász: döntetlen a Budaörs, győzelem az Érd és a Siófok ellen. Azaz úgy néz ki, a csapat kilábalt a gödörből, és ismét magára talált. Így nyilván más hangulatban telt a szünet, amit Rapatyi Tamás vezetőedző is megerősített.

– Örömteli, hogy sikerült kilépni az eredménytelenségből, ami nem kis munka volt a stáb részéről, és nyilván a lányok is mindent megtettek ennek érdekében. Azok az energiák, erőfeszítések, amik erre elmentek, most másra fordíthatóak. Úgy érzem, olyan állapotban vagyunk, mint ősszel, újból gyakorlatilag csapatként tudunk funkcionálni, és pont azokat az erényeinket megmutatni a pályán, amivel korábban is eredményesek tudtunk lenni. Sajnos Borgyos Panna visszatérése húzódik, mert a könyöksérülése után most a szemével van gond. A többieknél vannak kisebb sérülések, de azok már nem hátráltatják a munkát, most értünk el oda, hogy teljes kerettel tudtunk edzeni. Egyedül Oguntoye hiányzott, aki a szlovák válogatottal szerepelt a világbajnoki selejtezőkön, és pénteken tért vissza. Készültünk a Vác ellen, kielemeztük a hibáinkat, és a rivális játékát. Nem tudjuk, a válogatottjaik mennyire lesznek fáradtak, viszont sikerélménnyel térhettek vissza – mondta lapunknak.

Rapatyi Tamás arra a kérdésre, hogy a Siófok elleni bravúrt követően mennyire jött jól a szünet, amivel kiestek a ritmusból, nem tudott válaszolni. Ami viszont biztos, nyugodtan tudtak készülni, de minden csapatnál kérdés, hogy egy-egy ilyen pauza után miként sikerül újra a következő tétmeccsre felpörögni. Az is biztos, hazai pályán a győzelem lesz a céljuk, hiszen a Vác is mutatja, nem verhetetlen együttes, számukra is csúsztak be váratlan eredmények. – Arra készülünk, hogy a lehető legjobban játsszunk, és szerezzük meg a két pontot – tette hozzá.

A forduló további párosítása: Békéscsaba–Ferencváros, MTK–Érd, Alba Fehérvár–Siófok, DVSC–NEKA, Mosonmagyaróvár–Budaörs. A Győr– Kisvárda találkozót korábban lejátszották, amit az ETO 30–14-re nyert meg.