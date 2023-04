A pesterzsébetiek a 29. fordulóban hazai pályán szenvendtek vereséget a Ferencváros második számú csapatától, amíg az újvárosiak egy bravúros szekszárdi sikerrel (0–3) hangoltak a húsvéti fordulóra.

Dunaújváros FC–ESMTK 2–2 (1–2)

Dunaújvárosi Stadion, 300 néző, vezette: Kakuk Szabolcs, Juhász László, Bán Kristóf.

Dunaújváros: Molnár – Péter (Hegedűs, 46.), Fehér (Vajda, 70.), Szepessy, Stampfel, Németh, Leidl, Ferenczy, Tóth (Ságodi, 88.), Marlen, Székely. Vezetőedző: Dobos Barna.

ESMTK: Jeszenszky – Rédei, Lipcsei Á., Ferkel – Túri D., Slezák, Molnár J. (Kovács), Molnár R., Soós B. (Lucz), Sükösd (Szűcs), Wirth.

Vezetőedző: Turi Zoltán.

Gólszerzők: Szepessy 2, ill.: Túri, Wirth.

Bátran, lendületesen kezdte a találkozót a hazai csapat, és már a 4. percben gólnak örülhetett volna a publikum, ám a pesterzsébetiek kapusa bravúrral hárított. A folytatásban az ESMTK átvette a játék irányítását, és többször is tesztelte a remek formát mutató Molnár hálóőrt. A 22. percben azonban Túri megszerezte a vezetést a vendégeknek. Örömük nem tartott sokáig, hiszen az elnyűhetetlen Szepessy Róbert védhetetlen gólt ragasztott a bal felsőbe szabadrúgásból (1–1). Az ESMTK 34. percben Wirth révén válaszolt, így vendégelőnnyel vonultak pihenőre a felek. A második félidőben többször is beszorultak az újvárosiak, ám a 74. percben Szepessy ismét villant, ezúttal egy szögletet követően fejjel vette be Jeszenszky kapuját (2–2). A hajrában komoly energiákat mozgosított a győzelemért az ESMTK, ám a DFC védelme Molnár kapus vezérletével hősiesen állta a rohamokat, így Dobos Barna fiatal együttese egy értékes ponttal gazdagodott.