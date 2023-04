Nemzetközi vizeken

Uszonyosúszó Világkupa 2. Forduló-(Finswimming World Cup round 2. ) Lignano Sabbiadoro 2023.03.16-20. A Búvársuli SE 12 versenyzője, Gurisatti Róbert edző vezetésével, részt vett a nemzetközi uszonyos és búvárúszó világkupa 2. fordulóján Olaszországban. A verseny 726 fő részvételével, Junior és felnőtt korcsoportban, uszonyos gyorsúszás, uszonyos felszíni úszás és búvárúszás számokban, versenyszámonként 60-70 versenyzővel zajlott. A Búvársuli SE versenyzői a nemzetközi mezőnyben az 5. és a 20. közötti helyeken végeztek. A pontversenyben az összesítésben 120 nemzetközi csapatból a 14. helyet szerezték meg. A versenyzők: Kövesdi Csenge, Rendes Linda Stella, Papp Norina, Németh Nóra, Nagy Boróka, Szabó Flóra, Tamás Dávid, Farkas Botond, ifj. Gurisatti Róbert, Aszlajov Attila, Hetyei Imre, Csepecz Zsolt. A megmérettetés előtt egy kis kirándulásra is volt idő, így elutaztak Velencébe, ahol körbejárták a nevezetes helyeket.

Ifj. Gurisatti Róbert, Farkas Botond, Németh Nóra, Aszlajov Attila Zágrábból is szép sikerekkel jött haza

Éremeső a Bácsvíz kupán

2023.03.25. Kecskemét, Bácsvíz kupa uszonyos- és búvárúszó versenyen a búvársulitól huszonketten indultak. Összesen 28 érmet: 7 arany, 8 ezüst és 13 bronzot szereztek. Cápa, gyerek, serdülő, ifjúsági, junior, felnőtt és senior kategóriában ugrottak vízbe versenyzőink, uszonyos gyorsúszás és uszonyos felszíni úszásnemben. Cápa korcsoport: Takler Tímea 3 ezüst 1 bronz, Sápi Vazul 2 arany, Kulcsár Adél 1 bronz, Gurisatti Rebeka pontszerző helyen végzett. Gyerek kategória: Fodor-Nagy Edvin és Borbé Csenge, Sápi Bulcsú, Kéri Dániel pontszerzők. Serdülő kategória: Aszlajov Alexander 1 aranyérmet nyert. Ifjúsági kategória: Németh Nóra 2 arany, 2 ezüst, Aszlajov Attila 2 arany, Papp Norina 1 bronz, Szabó Zsombor, Füsi Domonkos, Palkó Jázmin, Nagy Boróka pontszerző helyen végzett. Junior korcsoportban: Szabó Flóra 1 ezüst 2 bronz, Csepecz Zsolt 1 bronzérem Felnőtt kategóriában Farkas Botond 3 bronzérem, Hetyei Imre, Rendes Linda 1 ezüst, Tamás Dávid pontszerző helyen végzett. Váltó számokban is szép eredmények születtek: ezüstérem 4x100m uszonyos felszíni úszásban a junior lány csapat, bronzérmet a 4x100m uszonyos felszíni úszásban a felnőtt fiú és a junior fiú váltó csapat, valamint a 4x100m uszonyos gyors úszásban a gyerek fiú és lány váltóban.

Vízben a legkisebbek, az utánpótlás Takler Tímea, Majsai Elíz, Kulcsár Adél, Gurisatti Rebeka, Nagy Huba

Négyen képviselték a Búvársuli SE-t Horvátországban

A horvátországi nyílt uszonyosúszó bajnokság szombati napjára a Búvársuli SE 4 versenyzője utazott ki Zágrábba Gurisatti Róbert edzővel. A nyílt bajnokság értékelése nem volt korcsoportokra bontva, összesítettben hirdettek eredményt a felnőtt-junior-ifi-serdülő korcsoportoknak. A versenyen 400m felszíni, 100m felszíni úszásban, 400m gyors és 100m gyorsúszás versenyszámokban indultak a Búvársulisok. Németh Nóra 1 ezüst és 7.hely Aszlajov Attila 1 bronz és 6.hely ifj. Gurisatti Róbert 6. és 14.hely Farkas Botond 1 ezüst és egy 7. helyen végeztek – kaptuk a részletes összeállítást Tábori Erzsébet szülőtől.

A versenyek után Gurisatti Róbert így értékelt:

- Fantasztikusak a fiúk, lányok! Az olasz verseny különlegesség volt, hiszen ennyien még sohasem jöttek össze. Ez mindenkinek új helyzetet teremtett. Ennek ellenére olyan eredményeket értünk el, ami önmagáért beszél. Kecskeméten már az első kupafordulónkat tartottuk, ahol 24 versenyzőm állt rajthoz. Ráadásul a korosztályos legjobbak ide el sem tudtak jönni, mégis csapatversenyben harmadikak lettünk. Itt már a legkisebbek, az előkészítő csoportunk – 8-9 évesek – is versenyeztek. 50 gyorson és 100 gyors váltón indultak. Utóbbit meg is nyerték. Külön élmény a nagyobbaknál, hogy Németh Nóra a junior világbajnoki kiküldetési szinttől 200-on csak 19 századdal maradt el! Bízunk benne, részt tudunk venni a kairói világbajnokságon. Jókat úszott Aszlajov Attila, Gurisatti Robi is. Fontos, hogy minél jobban szokják a versenyhelyzetet. Készülünk gőzerővel az országos bajnokságra, mely előtt három verseny közül az egyik világkupa. Ez az utolsó szintúszási lehetőségünk. Ezért is mentünk Lignanoba és Zágrábba. Húzós volt például az is, mikor edzésről mentünk versenyre. A jövő héten indulunk az egri világkupára, ahol Nórinak és Robinak, Attilának is meglehet a szint. Farkas Botondnak már meg van. Ő a magyarországi EB-n bizonyíthat majd.