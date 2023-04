Míg a Kohász már pályára lépett a két hetes válogatott szünet után, a Győr legutóbb április elsején a Ferencváros elleni csúcsrangadón játszott a bajnokságban, akkor fölényesen, 31-20-ra nyert Ambros Martín együttese. A kisalföldiek egyébként ezzel a találkozóval - amit a 23. fordulóból hoztak előre - melegítettek a Magyar Kupa négyes döntőjére, az ETO a szombati elődöntőben a Debrecennel játszik majd Tatabányán. A két fél legutóbb a 10. fordulóban találkozott, akkor 22-7-es félidő után, 40-24-es győzelmet aratott a Győr.

Ezúttal abban bízott Rapatyi Tamás, a hazaiak mestere, hogy itthon bátrabban kezd majd a csapata, mint idegenben és igenis fontos célokat tűztek ki a meccsre, azaz egyáltalán nem engedik el és lépnek pályára feltett kézzel. Arra viszont számítani lehetett, hogy jobban rotálja majd a csapatát.

DKKA – Győr 14-35 (7-14)

DKKA: Oguntoye – Arany 1, Krupják-Molnár, Nick 1, Weisheitel 2, Poczetnyik 1, Szalai 4. Csere: Bartulovic (kapus), Farkas J. 3 (1), Lakatos, Horváth 1, Matucza, Kazai 1, Agócs, Fodor, Farkas K. Vezetőedző: Rapatyi Tamás.

Győr: Leynaud 1 – Győri-Lukács 1, Gros 2 (1), Broch 5, Oftedal 3, Nze-Minko 7, Schatzl Nad. 1. Csere: Győri (kapus), Ryu 1, Blohm 2 (1), Fodor 1, Hansen 4 (1), Faluvégi 2, Haugsted, Brattset 3, Farkas J. 2. Vezetőedző: Ambros Martín.

Hétméteresek: 0/1, illetve 4/4.

Kiállítások: 6, illetve 2 perc.

A két csapat kemény magjának köszönhetően kiváló hangulatban indult a meccs, amit remekül kezdett a Kohász, győri vezetés után fordított a hazai csapat, majd az előnyt is megszerezte - Martín mester először vakarta meg a fejét. Aztán 4-3-nál ismét, főleg, hogy egy újabb kivédekezett támadás után a plusz kettőért mehetett a DKKA. Azonban kihagyott lövés és eladott labda ilyen szintű ellenfélnél különösen nem fér bele, az ETO pillanatok alatt élt a hibákkal és újra vezetett a 8. percre, 4-5. Arany még egyenlített – a januári meccsen huszonöt perc alatt jutott el öt gólig az újvárosi csapat - aztán Broch és Nze-Minko vezérletével rálépett a gázra a Győr, és a 14. percre megduplázta előnyét, 5-10. Pedig a Kohásznak is megvoltak a lehetőségei, azonban a kapufa többször sem volt a hazaiakkal, vagy éppen mellé ment a lövés. A félidő derekán az ellenfél elkezdett cserélgetni, világsztár helyett világsztár jött a padról, de a másik oldalon is elkezdődött az említett rotálás. A folytatásban továbbra is hadilábon állt a gólszerzéssel a Dunaújváros, és a szerencsével is – például egy parádés kínai figura után Farkas J. megint kapufát lőtt -, de mivel a védekezés jobban muzsikált és Oguntoye bemutatott több bravúrt, illetve technikai is hibák jöttek a Győrnél, nyolc percig képtelenek voltak betalálni 6-12 után. Ezen idő alatt Horváth végre gólt lőtt, de aztán az utolsó kilenc percre ezzel elfogyott az újvárosi puskapor, egy büntető is kimaradt, szerencse, az ETO csak kettőt tudott még közé tenni a lefújásig.

A második félidő nagyon rosszul folytatódott, támadásban teljesen elbizonytalanodott a DKKA, kimaradt helyzetek, technikai hibák és eladott labdák után a Győr sorra vezette lerohanásait és szerezte könnyű góljait. S, hogy tényleg semmi nem jött össze, egyik esetben Szalai óriási lökete megint kapufa lett, a kipattanóval az ellenfél rohanhatott, aminek gól és Fodor kiállítása lett a vége, ekkor már tizenegyre nőtt a különbség, 8-19. Rapatyi Tamásnak nyolc perc alatt kétszer is időt kellett kérnie, másodjára 8-22-nél, hogy megpróbálja összeszedni övéit, miután egyedül Szalai tudott egyszer eredményes lenni addig. Sajnos utána sem sokat javult a helyzet, a rivális sokszor játszi könnyedséggel szerezte újabb találatait, ekkor már csak az ETO tábor dalolt és énekelt, miközben a hazai szurkolók, s talán a csapat is már azt várta, minél előbb legyen vége ennek a meccsnek.