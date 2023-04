Az Adony és a Mezőfalva is ugyanolyan számban növelte gólkülönbségét, az Előszállásnak szép skalp lett volna a három hellyel előrébb lévő Seregélyes legyőzése, de a sok kimaradt helyzet miatt csak egy pontot szereztek. A dobogós Baracs a múlt szerdai bravúros kupameccs után a 12. helyet birtokló Szabadbattyán otthonából hozta el a három pontot. Talán a Kisláng – Aba Sárvíz meccs lehetne a forduló meglepetése, mert a vendégek egy pontot elloptak az öt hellyel jobb pozícióban lévő ellenfelüktől.

Nagyvenyim – Mezőfalva 0–5 (0–1)

Nagyvenyim: Németh – Kovács, Fekete, Palóka, Bozár, Kovács, Gacs (Árva 70.), Fekete, Viola, Gászler (Ocztos 64.), Török.

Mezőfalva: Kovács Á. – Sági II. J., Balázs, Sümegi, Török, Balogh D. (Németh B. 70.), Márki, Németh L. (Kovács 70.), Mazán (Ráthgéber 46.), Villám (Sebestyén 46.), Csontos (Kis 46.).

Az első félidőben még nem indult be a listavezető Mezőfalva gólgyára. A 18. percben aztán Sági kotorta be az első találatot. Szünet után a 63. percben szögletből a balszélen lévő Balázshoz került a labda, aki középre passzolt az érkező Sümegi elé, aki a hálóba továbbított. Ezután megjött a hazaiak gólrúgó kedve, a 65. percben Németh kapott kihagyhatatlan labdát a 16-oson belül. A hosszú oldalra megküldött lövését nem védhette a hazai kapus. A 80. percben Villám futott el a bal szélen, keresztbe tett labdáját Török továbbította a nagyvenyimi kapuba. A 84. percben aztán Ráthgéber akciója állította be a végeredményt.

Villám Balázs mezőfalvi edző értékelése: – Az első félidőre vártuk a gólparádét, de sajnos csak a szünet után érkezett meg. Begyűjtöttük a három pontot és várjuk otthon a következő fordulóban a Szabadbattyánt.

Adony is ötöt rúgot a 21. fordulóban Fotó: Horváth László

Beloiannisz – Adony 0–5 (0-3)

Adony: Rácz – Hodula (Strasszer 77.), Tatár, Budai, Bogóczki, Virág (Mónos 43.), Vukajlovics, Kaló, Balogh, Erdei, Kőkuti. Cserék: Mónos, Strasszer.

Kiállítva: Schiener (Beloiannisz 65. perc).

Gólszerző: Virág (15.), Vukajlovics (19., 60.), Budai (26.), Mónos (57.).

Boldóczki Sándor adonyi edző: – Az eredmény ellenére nagyon rossz csapatösszetételben léptünk pályára. Négy kezdőjátékos hiányzott. Öt sárga laposunk is volt, valamint aki munka miatt hiányzott. Nem számítottam ilyen nagy különbségre, de szerencsére megleptek a srácok. Nagy szívvel hajtottak és jó ütemben rúgtuk a góljainkat is. Akciókat, büntetőt és szögleteket is érvényesítettünk. A győzelemmel az Előszállást megelőztük.

Szabadbattyán – Baracs 0–1 (0–0)

Baracs: Vaszócsik – Hepp, Prókai (Kozma 81.), Balogh D. (Áldott 58.), Wolf, Deli (Dobrovitz 75.), Badi, Rózsahegyi, Palkó, Huber.

Gólszerző: Mészáros (52.).

Körmendi Zsolt baracsi edző: – A szerdai kupamérkőzés nagyon sokat kivett belőlünk és ez látszódott a mostani meccsen. Tompák voltunk végig, de a győzelmet nem kell magyarázni.

Seregélyes – Előszállás 2–2 (1–2)

Előszállás: Nagy – Nyári, Béres, Czifra, Garbacz (Reichardt 70.), Felföldi (Kercza 70.), Mekota, Horváth (Vitális 64.), Bozsoki, Princz, Csuka (Kvárik 77.).

Masinka Csaba Előszállás: – Rengeteg helyzetet kihagytunk sajnos, akár 6–2 is lehetett volna, annyi ziccert elpuskáztunk. A védelem és a kapusunk meg nem értése hozta össze az egyenlítő gólt.

További eredmények: Polgárdi – Káloz 3–0, Kisláng – Aba-Sárvíz 1–1, A Nagykarácsony szabadnapos volt.

Az Aquantis csoport állása

1. Mezőfalva 20 15 4 1 59-14 49

2. Nagykarácsony 19 13 3 3 61-27 42

3. Baracs 19 12 3 4 48-12 39

4. Polgárdi 19 10 3 6 46-29 33

5. Kisláng 20 9 4 7 50-31 31

6. Seregélyes 20 9 2 9 39-42 29

7. Kálóz 19 8 5 6 35-37 29

8. Adony 19 8 4 7 47-33 28

9. Előszállás 19 8 3 8 44-45 27

10. Beloiannisz 19 7 3 9 29-28 24

11. Aba Sárvíz 19 3 4 12 20-52 13

12. Szabadbattyán 19 2 1 16 18-81 7

13. Nagyvenyim 19 1 1 17 24-89 4

Az LMSK csapata kizárva