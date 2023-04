Javában zajlik már a munka a DKSE kajak-kenusai háza táján, itthon és külföldön. Például Spanyolországban töltött három hetet Molnár Gergely és a kenus­csapata, Hajdu Jonatán, Slihoczki Ádám és Kovács Áron, ahonnan a napokban érkeztek meg. A meleg vízi tábor idejét kiváló helyen töltötték, Cullerában, szinte a tenger partján, az edzéseket a tíz percre található Suecában tartották.

A három hét alatt a fiúk 325 kilométer eveztek, ezen fe­lül erősítő- és futóedzéseket is végeztek a szakemberrel. A munkán kívül programokban is dús volt az ottlétük, többek között fogadta őket a helyi polgármester, jártak ócenáriumban, voltak Valenciában, és két focimeccset is megnézhettek. Szerepeltek egy kenuversenyen is, ahol az első három helyet szerezték meg az újvárosiak. Molnár Gergely elmondta, a tábor megvalósulásáért nagy köszönettel tartoznak Pető Zsolt szakosztályelnöknek és feleségének, Pető Juditnak. Őket egyébként Horváth Attila és versenyzője, Szellák Szabina váltotta.

– Nagyon hasznos és jó hangulatú három héten vagyunk túl. A napi programban szerepelt az edzés, az alvás és az evés, ilyen és hasonló sorrendben. Megcsináltuk a kitűzött feladatokat, és komoly mennyiségű kilométert sikerült összelapátolnunk. Szerencsére a hétvégeken jutott idő és némi energia szórakozásra is. Számomra a legnagyobb élmény a spanyol élvonalbeli focimeccs volt, amit nem minden nap láthat az ember élőben – mondta Slihoczki Ádám.

Kovács Áront az utolsó két hétben térdprobléma hátráltatta, ezért sup-on folytatta a felkészülést, de igyekezett kihozni a helyzetből a maximumot. S fontos volt, hogy kiváló körülmények között készülhettek.

A trión kívül Éberhardt Richárd, a DKSE egyedüli U23-as férfi kajakosa is külföldön készült, ő két hetet töltött az olaszországi Sabaudiában a KSI csapatával, ahol a saját korosztályából nagy csoporttal edzhetett. – Összességében jó és hasznos tábort tudhatok magam mögött, rengeteg kilométerrel. Örülök neki, hogy ekkora csapatban is meg tudtam állni a helyem. Sokfajta edzés volt a két hét alatt, a pihenőnapokon pedig igyekeztünk minél jobban megismerni az országot.