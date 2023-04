A Fejér vármegyei futball bajnokság Aquantis II. osztály Dél felnőtt csoportjában több együttes is borította a papírformát. Nagyvenyim bravúros teljesítménnyel megszerezte első győzelmét a Szabadbattyán legyőzésével. Tarolt az Előszállás otthon. A hat hellyel előrébb lévő Kislángot ütötte ki egy második félidős remek játékkal és öt góllal. Mindjárt két helyet előre is lépett, a nyolcadikra. A hétvégi három ponttal tovább távolodott a mezőnytől a Mezőfalva, mert simán hozta a bajnokjelöltől elvárható eredményt Polgárdival szemben. Villám Balázs csapatát nagykarácsony követi, akik az abai kiránduláson csak egy pontot gyűjtöttek, így már hat pont a lemaradásuk az első csapathoz képest. Baracs hamar eldöntötte a mérkőzés sorsát Adonyban. A 24. percben gyakorlatilag megnyerte a találkozót.

Mezőfalva (z) már hat pont előnnyel vezeti a tabellát

Előszállás – Kisláng 5:0

Aba-Sárvíz – Nagykarácsony 2:2

Adony – Baracs 0:2

KK Grain Kft._Mezőfalva – Polgárdi 3:0

Káloz – Seregélyes 1:2

Nagyvenyim – Szabadbattyán 3:2

Megtört a jég! Nagyvenyim első győzelmét szerezte a hétvégén. Fekete Roland gólja

Adony – Baracs: Mindjárt a kezdő sípszó után meghűlt a vér az adonyi szurkolókban, mert Baracs az első támadást majdnem góllal fejezte be. Adony szerencséjére csak oldalháló volt. A jó sors azonban elkerülte ezen az összecsapáson a vendéglátókat. A 17. percben Szurmát ugrasztották ki középen a baracsiak, aki rutinosan emelt a kapus felett a hálóba. 0:1. A győztes gólt a 24. percben Hubernek köszönheti Körmendi Zsolt csapata. 0:2.

Adony: Rácz, Bognár, Tatár, Budai, Virág, Kaló, Tóth, Balogh, Erdei, Kőkuti, Fábián. Cserék: Král, Bagóczki, Vukajlovics, Mónos, Starasszer, Hegedűs.

Baracs: Vaszócsik, Hepp, Prókai, Wolf, Szurma, Balogh, Takács, Badi, Rózsahegyi, Palkó, Huber. Cserék: Deli, Fejes, Kozma, Fejes.

Gólszerzők: Szurma Péter, Huber Balázs

- Adony Boldóczki Sándor: Rosszul kezdtünk és gyengén is játszottunk. Igazából a második gólnál már vége volt a meccsnek. A második félidőben már nem nagyon jöttek át a térfélen a baracsiak. Sajnos a középpályás védekezésünk ezúttal is gyengélkedett.

Nagyvenyim – Szabadbattyán: Az első félidő 10. perce hazai vezetést hozott, majd a szünet után az 56.-ban szépítettek a vendégek. Hamar jött a válasz Fekete révén az 58. percben, de Szabadbattyán erre is tudott lépni egyenlítéssel a 68. percben. Nagyvenyim azonban lemásolta előző találatát és a 70. percben megszerezte a mérkőzés végeredményét jelentő találatot. Ezzel a hazai csapat első győztes meccsét ünnepelhette.

Nagyvenyim: Németh, Kovács, Jóbi, Fekete, Palóka, Biró, Kürti, Viola, Fekete, Gászler, Török. Cserék: Bozár, Dorogi, Pinczés, Kürti.

Szabadbattyán: Zsidó, Végh, Németh, Méreg, Pál, Balla, Pindics, Illóh, Juhász, Németh, Márki. Cserék: Filotás, Teveli, Pájer, Magda, Bindics.

Gólszerzők: Biró Gyula 2, Fekete Roland. A vendégektől Juhász Gyula, Bindics Martin

- Nagyvenyim, Gászler Ferenc: Végre győztünk, pedig egy brusztolós, döntetlen szagú mérkőzést játszottunk. Talán most a szerencse is egy kicsit velünk volt és ennek is köszönhető a három pontunk. Visszajött a kedv és felszabadultabban állhatunk a következő fordulók elé.

Előszállás – Kisláng: Masinka Csaba: végre elmozdultunk a tizedik helyről. Az első negyvenöt percben kiegyenlített játékot láthatott a közönség, és ennek megfelelően alakult 0:0-ra az eredmény. A pihenő után kitűnő focival nagyon jöttek a helyzetek és a gólok is. Nem szerénytelenség, ha azt mondjuk, akár nagyobb arányban is győzhettünk volna. Gratulálok a fiúknak!

Mezőfalva – Polgárdi: Villám Balázs – Az első tíz perc után lélektani előnyhöz jutottunk és ezúttal is rajtunk múlt, mennyi gólt lövünk be helyzeteinkből. A szerencse is mellénk állt, mert a vendégek kihagyták a tizenegyesüket. Egy kicsit néha szerencsétlenkedtünk a középpályán, de végül a papírforma érvényesült.