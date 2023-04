Mayer Gréta ugráson, gerendán és talajon is első helyen végzett, felemáskorláton pedig Székely Zója nem talált legyőzőre, így minden szeren magyar aranyérem született a felnőtteknél a tornászok 27. Matolay Elek Női Nemzetközi Emlékversenyének második napján a szerenkénti döntőkben, továbbá kialakult az április 11-én Antalyában kezdődő Európa-bajnokságra utazó női csapat is.

Freschli József/MATSZ

A kétnapos verseny krónikájához hozzátartozik, hogy Draskóczy Imre szövetségi kapitány tájékoztatása szerint a háromszoros Európa-bajnok Kovács Zsófia már a szombati versenynapon is az influenza tüneteit mutatta, ezért a szakember már az utolsó szeren (talaj) sem engedte elindulni, a döntős nap helyett pedig pihenést javasolt, hiszen a közelgő Európa-bajnokságra kell koncentrálnia a DKSE kiválóságának, így a szerenkénti finálékban nem vett a háromszoros Európa-bajnok.

Freschli József/MATSZ

A magyar válogatott tagjai ennek ellenére minden szeren diadalmaskodni tudtak a felnőttek között. Ugráson Mayer Gréta (DKSE, 13.125) győzött, mögötte Ema Bazikova (szlovák, 12.650) és Szumna Martyna (lengyel, 12.300) zárt. Felemáskorláton Székely Zója (FTC,13.400) nem talált legyőzőre, a dobogóra Czifra Bettina Lili (DKSE,12.900) és Barbora Mokosova (szlovák, 12.850) állhatott fel. Gerendán Mayer (13.100), Székely (12.750) Mokosova (11.950) volt az első három sorrendje. A nap zárásaként következett a talaj, ahol megint Mayer nyakába került az aranyérem, 13.100 ponttal végzett az élen. A második helyet Czifra Bettina Lili (12.700), a harmadikat pedig Urbanska Brygida (lengyel, 11.700) szerezte meg.

A II. korcsoportban ugráson Lea Kapular (horvát, 12.175) lett az első a szintén horvát Ani Pughel (11.950) és a lengyel Jank Zuzana (11.925) előtt. Felemáskorláton Sofia Mester (horvát, 11.900) végzett az első helyen, Barcsánics Viola Dorka (Delfin SI SE, 9.550) a másodikon, Helena Zotos (osztrák, 9.350) pedig a harmadikon. Gerendán Majchrzak Nadia (lengyel, 11.600), Dziuba Oliwia (lengyel, 11.000) és Jankovics Kamilla (UTE, 11.000) nyakába került érem, míg talajon Ani Pughel (12.050), Jank Zuzana (11.850) és Barcsánics Viola Dorka (11.850) ért fel a dobogóra.

A legfiatalabbaknál ugráson Vatai Blanka (KSI, 12.575) első helyen fejezte be a versenyt, klubtársa Hürkecz Mira (12.550) és Lucia Piliarova (szlovák, 12.450) előtt. Felemáskorláton a szlovák lány előzött (11.650), Hürkecz(10.900) és az osztrák Szanwald Larissa (9.300) előtt nyerni tudott. Piliarova gerendán (12.550) is győzött, Larissát (11.150) és Hürkeczet (11.000) megelőzve. A sorminta talajon is folytatódott: Piliarova (12.600) nyert, Hürkecz (12.200) és a szintén szlovák Lilly Murinova (11.350) előtt.

A verseny végén Draskóczy Imre szövetségi kapitány kihirdette az Európa-bajnokságra utazó csapatot is. Ennek értelmében az Antalyában április 11-16. között a Kovács Zsófia(DKSE), Székely Zója(FTC), Mayer Gréta(DKSE), Szilágyi Nikolett(DEAC), Czifra Bettina Lili(DKSE) ötösfogat alkotja a válogatottat, míg az itthon maradó tartalék Makai Lilla lesz. Az Eb-csapat jövő héten kedden és pénteken készül közösen egész nap a budapesti Tornacsarnokban.

Mayer Gréta, DKSE - Nagyon boldog vagyok, hogy ma három aranyérmet is sikerült szereznem. Jól sikerült ez a megmérettetés, főleg itt az Európa-bajnokság előtt ez mindenképpen nagy önbizalmat ad, hogy nemzetközi mezőnyben is ilyen szép eredményeket tudtam elérni.

Székely Zója, FTC - Örülök, hogy ilyen eredményt tudtam elérni az első nemzetközi megmérettetésemen, az FTC-színeiben. A felemáskorlátom nagyon jól sikerült, és a gerenda miatt sem vagyok csalódott, szépen csillog az ezüst.

Eredmények, 27. Matolay Elek Női Nemzetközi Emlékverseny, szerenkénti döntők

I. kategória - ugrás

Mayer Gréta (DKSE) - 13.125 pont

Ema Bazikova (szlovák) - 12.650

Szumna Martyna (lengyel) - 12.300

I. kategória - felemáskorlát

Székely Zója (FTC) - 13.400 pont

Czifra Bettina Lili (DKSE) - 12.900

Barbora Mokosova (szlovák) - 12.850

I. kategória - gerenda

Mayer Gréta (DKSE) - 13.100 pont

Székely Zója (FTC) - 12.750

Barbora Mokosova (szlovák) - 11.950

I. kategória - talaj

Mayer Gréta (DKSE) - 13.100 pont

Czifra Bettina Lili (DKSE) - 12.700

Urbanska Brygida (lengyel) - 11.700