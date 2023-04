A gyergyószentmiklósiak emlékezetes sikerével a közelmúltban ért véget a jégkorong Erste Liga, a csapatok menedzsmentjei pedig már meg is kezdték a felkészülést az új szezonra. Az UTE és DVTK is megnevezte már új szakvezetőjét. Az újpestiek számára csalódással ért véget a 2022/2023-as idény, a lila-fehér együttest éppen a Dunaújvárosi Acélbikák gárdája búcsúztatta 3–1-es összesítéssel a playoff-kvalifikáció során. Az Újpestnél megköszönték Virág Csaba és Baróti Zsolt munkáját, a napokban pedig az is kiderült, hogy a szakmai munkát a jövőben Markus Juurikkala végzi. A 35 éves finn szakember ősszel már a 15. szezonját kezdi meg edzőként, korábban hazájában, valamint a svájci utánpótlásban tevékenykedett, az elmúlt öt évben pedig az Alpesi Ligában szereplő Bregenzerwald vezetőedzője volt.

Szintén lemaradt a rájátszásról a Debrecen, a DEAC-nál a vezetőség Vaszjunyin Artyomnak szavazott bizalmat a kispadon, segítője pedig Berta Ákos lesz. A fiatal tréner az elmúlt négy szezonban a székesfehérváriak U21-es csapatát irányította.