Fejér vármegyei futball bajnokság Horfer Serleg III. osztály Dél felnőtt csoportban hét ponttal vezet a Besnyő. Szabadegyháza-Sárosd II még tartani tudja az iramot a listavezetővel, de a harmadik helyezett Alaptól lefele a hatodik Rácalmásig már tizenhárom pont felett van a lemaradás. Ennek ellenére - a jelenlegi állás szerint - a középmezőnyből még bármelyik csapat odaérhet a dobogó alsó fokára. Ahogy a listavégi helyekről is beeshetnek a középső csoportba a tavaszi szezon végéig. Messze nincs tehát eldöntve a végső sorrend. A hátralévő fordulókban továbbra is lehet készülni meglepetésekre, vagy éppen nagy előzésekre.

Kulcs – Rácalmás 2:1

Kulcs: Muravai, Gallai, Németh, Völcsei, Ócsai, Szekszárdi, Cserkuti, Molnár, Szabó, Nyárasdi, Balla. Cserék: Cseresnye, Szekszárdi, Plézer, Zsigmond, Seres, Virág.

Rácalmás: Farkas, Molnár, Illés, Balogh, Pásztor, Juhos, Németh, Sőregi, Bartók, Pinte, Hornyák: Cserék: Szabó, Horváth, Gergelyfi, Homolya.

Gólszerzők: Kulcstól Molnár Zoltán, Zsigmond Richárd. Rácalmástól Gergelyfi Mihály

Kiállítva a Kulcstól a 71. percben Szekszárdi Erik

Kulcs, Ócsai Norbert edző:

- Nagyon rossz talajú pályán, küzdelmes mérkőzésen, emberhátrányban játszva, nagyobb küzdeni akarásunknak köszönhetően megérdemelten tartottuk otthon a három pontot.

Rácalmás, Boncz Gábor:

- Megítélésem szerint a szerencsésebb csapat nyert, de az is igaz, hogy ilyen hibákat nem lehet véteni, amit a Kulcs ellen produkált a csapat. A pálya is katasztrófa volt, azonban ez nem mentség, mert mások is ezen játszanak. Az első találatnál egy beadást követően rosszul helyezkedtünk és valahogy átcsúsztatták a hosszúra a labdát a Molnár Zolihoz, és ő visszarúgta a hosszúba. 1:0. Rácalmás a 76. percben egyenlített. Illés Péter a baloldalon elment. Felnézett és keresztbe ívelte, amire érkezett Gergelyfi Mihály. 1:1 A második kulcsi gólnál egy tisztán felhozott labdát adtunk el, amit csak le kellett volna passzolni, de helyette belerúgtuk az első emberbe és ezzel lekontráztak minket. Így lett 2:1.

A 20. forduló eredményei:

Besnyő – Lajoskomárom II. 2:0

Kulcs – Rácalmás 2:1

Cece – Kőszárhegy 4:2

Szabadegyháza-Sárosd II – Nagylók 5:1

Alap – MPF-Ráckeresztúr 2:0

Dég – Sárszentágota 3:4

