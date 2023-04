Az első félidőben még kevesen fogadtak volna a totón a kiütéses győzelemre Cece ellen, főleg Pinte Szabolcs két sárga utáni kiállítását követően a 22. percben. Azonban a szünet után úgy megrázta magát Boncz Gábor együttese, hogy alig akarta abbahagyni a gólgyártást. Szokták mondani: „Ha együzlet beindul!”

Rácalmás – Cece 7–2 (2–1)

Rácalmás: Farkas – Molnár (Bartók 72.), Illés, Domak (Homolya 74.), Juhos (Pásztor 61.), Hornyák, Németh (Szántó 61.), Suplicz, Sőregi, Pinte, Balogh (Hatvany 76.).

A 7. percben, egy bedobás után Molnár harmincméteres, óriási lövése szállt a kapus felett a cecei hálóba. A 11. percben hazai szabálytalanságért ítélt tizenegyest a játékvezető, a büntetőt Szalai értékesítette. A 22. percben a rácalmási Pinte buktatta a kapu felé megiramodó cecei játékost és ezzel az akciójával a második sárgalapot, majd a pirosat is felmutatta neki a bíró, így tíz emberre fogyatkoztak a vendéglátók. A kiállítás nem törte meg a rácalmási lendületet, Domak labdaszerzése és beadása után Sőregi újra vezetéshez juttatta a hazai csapatot. A pihenőt követően elfáradt a Cece, a Rácalmás pedig gólparádéval örvendeztette meg a közönséget.

Boncz Gábor rácalmási edző: – Szünet után észrevettük ellenfelünk fáradtságát, nekünk pedig összejött minden, még az emberhátrány ellenére is. Most büszke voltam a fiúkra! Negyedik helyen vagyunk jelenleg és a bajnokság végére szeretnénk dobogón, vagy aközeli helyen végezni. Jönnek még nehéz meccseink.

Egy ponttal gazdagodott a Kulcs

Sárszentágota – Kulcs 1–1 (0–0)

Kulcs: Virág – Cseresnye, Gallai, Németh, Völcsei (Plézer 79.), Cserkuti, Molnár, Szabó, Szekszárdi, Zsigmond, Balla. G.: Sebestyén (49.), ill. Völcsei (51.).

Ócsai Norbert: – Csapatunk játéka stabilizálódott, az új rendszerünk beválni látszódik. Ellenfelünk szerintünk jogtalan büntetővel szerzett vezetést, de talpra álltunk és veszélyesebben támadtunk. Helyzetkihasználásunk még mindig gyenge, az utolsó tíz percben négyszer álltunk a kapussal szemben, de örültünk az egy pontnak.

További eredmények: Lajoskomárom II – Szabadegyháza-Sárosd II 3–1, Vajta – Nagylók 3–2, Kőszárhegy – Besnyő 1–4, MPF-Ráckeresztúr – Dég 3–1. Alap szabadnapos volt.