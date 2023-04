Görögország–Magyarország 12–14 (4–2, 4–3, 2–6, 2–3)

MAGYARORSZÁG: Magyari A. – Pőcze, Szilágyi D., GURISATTI 2, PARKES 2, KESZTHELYI 6, Vályi V. Csere: NESZMÉLY (kapus), Máté Zs. 1, Mahieu, Szegedi 1, Garda 1, Baksa V. 1. Szövetségi kapitány: Bíró Attila

GÖRÖGORSZÁG: Sztamatopulu – ELEFTHERIADU 4, V. Plevritu 1, M. Plevritu, XENAKI 3, JANOPULU 2, Ninu 1. Csere: Triha 1, Eliniadi, Fondotu, Sziuti, Miriokefalitaki. Szövetségi kapitány: Alekszia Kamenu

Rotterdam, 180 néző. V: Ferrari (olasz), Schwartz (izraeli). Gól – emberelőnyből: 12/6, ill. 11/4. Gól – ötméteresből: 1/0, ill. 2/2. Kipontozódott: V. Plevritu (22. p.), Sziuti (27. p.), Máté Zs. (31. p.)

Az mvlsz.hu-nak így értékelt a találkozót követően Bíró Attila, a válogatott szövetségi kapitánya: - Az eleje egyszerre volt börleszk és abszurd. Kell egy-másfél nap, netán kettő, hogy rájöjjek arra, mi történt az első két negyedben. Mindezt úgy mondom, hogy nagyon jó momentumaink és pillanataink voltak. Semmi nem jött össze az első félidőben, vagy kicsusszant a labda a kézből, vagy egy ütemet késtek vagy rossz döntést választottak a játékosok. A kezdés eléggé álmosra sikerült, nem jöttek a blokkok sem az elején, emiatt Aldának nehezebb dolga volt, mivel nem tudta a csapat a védekezésben őt segíteni. Örülök, hogy a fiatalok jól szálltak be, különösen Neszmely Bogi a kapuban. Ők is hozzá tudtak tenni a mérkőzéshez blokkokkal és gólokkal is. Az nem új, hogy a Keszthelyi Rita extrát nyújtott, az ugyanakkor a csapat kritikája, hogy nem csak elöl, hanem hátul is ő volt a legjobb.